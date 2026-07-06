Mobile-bheeg-jaye-to-kya-kare: बारिश का मौसम यूं तो बहुत सुहावना होता है, लेकिन कई बार रिमझिम बूंदें अपने साथ आफत भी लेकर आती हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम घर से बाहर होते हैं और अचानक बारिश आ जाती है। ऐसे में कुछ लोग के पास तो साधन होता है मोबाइल फोन को बारिश के पानी से बचा सकें।

वहीं कई बार न चाहते हुए भी फोन पानी में भीग ही जाता है। ऐसे में अगर आपका मोबाइल फोन भी भीग जाए तो आपको कुछ गलितयां करने से बचना चाहिए। इससे आपको फोन को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। आइए जानें इनके बारे में।

“देखते हैं, अभी तो चल रहा है…” कहकर फोन इस्तेमाल करना

कई बार बारिश में फोन भीगने पर लोग इसपर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोगों को आपने भी कहते सुना होगा “देखते हैं, अभी तो चल रहा है। कई बार पानी सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, बल्कि स्पीकर, माइक्रोफोन, सिम ट्रे या चार्जिंग पोर्ट से अंदर पहुंच जाता है। उस समय फोन चलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जैसे-जैसे बिजली (करंट) गीले सर्किट से गुजरती है, शॉर्ट सर्किट या माइक्रो-डैमेज शुरू हो सकता है। यानी नुकसान पानी से कम और पानी के दौरान फोन चालू रहने से ज्यादा हो सकता है।

चार्ज लगाकर चेक करना कि “चार्ज हो रहा है या नहीं”

यह गलती भी बहुत सारे लोग करते हैं। अगर USB पोर्ट में नमी है तो चार्जिंग के दौरान पिन के बीच शॉर्ट हो सकता है। कई नए स्मार्टफोन नमी पहचानकर चार्जिंग रोक देते हैं। वहीं पुराने मॉडल ऐसा नहीं कर पाते।

फोन को जोर-जोर से झटकना

बारिश का पानी फोन में जाने पर लोग उसे निकालने के लिए जोर-जोर से फोन को झटकने लगते हैं। फोन के अंदर पानी बूंदों के रूप में होता है। तेज झटका देने से वही बूंदें दूसरे सर्किट तक पहुंच सकती हैं। यानी जहां पानी नहीं पहुंचा था, वहां भी फैल सकता है।

कैमरा खोलकर चेक करना

बारिश में फोन भीगने पर फोन काम कर करा है या नहीं इसे जांजने के लिए बहुत लोग तुरंत कैमरा ऑन करते हैं। अगर कैमरा मॉड्यूल में नमी पहुंच चुकी हो तो लेंस के अंदर धुंध जम सकती है। कैमरा सेंसर को नुकसान हो सकता है। साथ ही बाद में फोटो धुंधली आने लगती हैं।

फोन को सुखाने की ऐसे न करें कोशिश

कुछ लोग फोन को सुखाने के लिए उसे सीधा धूप में रख देते हैं। वहीं कुछ लोग हेयर ड्रायर चलाते हैं। कुछ लोग ब्लोअर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ज्यादा तापमान बैटरी पर असर डाल सकता है। इससे स्क्रीन की चिपकने वाली परत ढीली हो सकती है।

अगर फोन भीग जाए तो सबसे पहले करें ये काम

फोन तुरंत स्विच ऑफ करें।

चार्जर बिल्कुल न लगाएं।

अगर संभव हो तो सिम ट्रे निकाल दें।

माइक्रोफाइबर कपड़े से बाहरी नमी पोंछें।

चार्जिंग पोर्ट नीचे की ओर रखकर पानी को प्राकृतिक रूप से निकलने दें।

फोन को बार-बार ऑन करके जांचने की कोशिश न करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। मोबाइल के भीगने पर होने वाला नुकसान उसके मॉडल, पानी के प्रकार और भीगने की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि फोन पानी में डूब गया है, ऑन नहीं हो रहा है या उसके अंदर नमी दिखाई दे रही है, तो खुद उसकी मरम्मत करने की बजाय सर्विस सेंटर से जांच कराना बेहतर रहेगा।