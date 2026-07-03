बारिश के मौसम में किचन की दीवारों पर सीलन, पपड़ी उतरना या काले धब्बे दिखना आम बात है। लोग समझते ही हर बार इसकी वजह बारिश है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार हमारी कुछ छोटी-छोटी गलतियां भी दीवारों में नमी बढ़ा सकती हैं। अगर समय रहते इन्हें सुधार लिया जाए, तो सीलन की समस्या काफी हद तक रोकी जा सकती है। आइए जानें इसके बारे में।

खाना बनाने के बाद चिमनी या एग्जॉस्ट फैन तुरंत बंद कर देना

खाना बनाते समय लोग चिमनी या एग्जॉस्ट फैन चला देते हैं, लेकिन जैसे ही खाना बन जाता है उसे तुरंत बंद कर देते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि खाना बनने के बाद भी बर्तन और गैस से कुछ देर तक भाप निकलती रहती है। अगर उसी समय चिमनी बंद कर दी जाए, तो यह नमी किचन में ही फैल जाती है और धीरे-धीरे दीवारों पर जमने लगती है। इसलिए हमेशा खाना बनने के बाद कम से कम 10-15 मिनट तक चिमनी या एग्जॉस्ट चलने दें।

सिंक के नीचे होने वाली छोटी लीकेज को नजरअंदाज करना

सिंक के नीचे कई बार पाइप से थोड़ा-थोड़ा पानी टपकता रहता है। कई बार ये दिखता है तो कई बार हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लगातार बनी रहने वाली यह नमी दीवार और कैबिनेट दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आपको हर 15-20 दिन में सिंक के नीचे पाइप की जांच करते रहना चाहिए।

गीले कपड़े या पोछे को किचन में ही छोड़ देना

फर्श साफ करने के बाद कई लोग गीला पोछा या कपड़ा किचन के कोने में ही छोड़ देते हैं। इससे आसपास की हवा में नमी बढ़ जाती है। साथ ही दीवार पर फंगस या काला निशान पड़ने की भी संभावना रहती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि इस्तेमाल के बाद पोछे को धूप या खुली हवा में सुखाएं।

दीवार से सटाकर बड़े-बड़े सामान रखना

अगर आपने बड़े सामानों की किचन की दीवार से सटा कर रखा है तो इसे थोड़ा चेंज कीजिए। फ्रिज, माइक्रोवेव स्टैंड या लकड़ी की अलमारी अगर पूरी तरह दीवार से सटी हो, तो पीछे हवा नहीं पहुंचती। ऐसे स्थानों पर नमी लंबे समय तक फंसी रह सकती है। दीवार और बड़े सामान के बीच थोड़ा गैप रखें।

शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज करना

किचन में कभी भी सीलन अचानक नहीं आती है। शुरुआत में पेंट हल्का उभरना, दीवार से मिट्टी जैसी गंध आना, मसालों का जल्दी गीला होना या कैबिनेट में हल्की फफूंदी दिखना इसके शुरुआती संकेत हो सकते हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज न करें। समय रहते कारण ढूंढकर ठीक कर लें, वरना बाद में पेंट, प्लास्टर और फर्नीचर तक खराब हो सकते हैं।

इन बातों का भी रखें ध्यान

अगर किचन में RO का वेस्ट पाइप, चिमनी की डक्ट या वॉटर प्यूरीफायर का कनेक्शन हल्का-सा भी लीक कर रहा है, तो यह लगातार नमी पैदा कर सकता है। कई बार लोग इसे बारिश की सीलन समझते हैं, जबकि असली समस्या अंदर की लीकेज होती है।