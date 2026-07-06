बारिश के मौसम में घर में खासतौर पर कीचन, बगीचे या गार्डन में कनखजूरे दिख जाते हैं। इन्हें देखकर कुछ महिलाएं डर जाती हैं। ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर वाले घरों में ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। बाथरूम की नाली, पाइपलाइन की दरारों या नमी वाली पर ये सबसे ज्यादा नजर आते हैं। अगर बाथरूम में अचानक कनखजूरा दिखाई दे जाए, तो लोगों का घबराना स्वाभाविक है।

मानसून के दौरान बढ़ी हुई नमी, अंधेरी जगहें और छिपने के लिए सुरक्षित कोने कनखजूरे को घर के अंदर आने के लिए अनुकूल माहौल दे सकते हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि वे बाथरूम तक कैसे पहुंचते हैं, किन वजहों से बार-बार दिखाई देते हैं और कुछ आसान सावधानियां अपनाकर उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है।

बारिश में कनखजूरे ज्यादा क्यों दिखते हैं?

बारिश के दौरान मिट्टी में नमी बहुत बढ़ जाती है। कई बार उनके प्राकृतिक ठिकाने (पत्थरों के नीचे, पत्तों के ढेर, लकड़ी के नीचे) पानी से भर जाते हैं। ऐसे में वे सूखी और सुरक्षित छिपने की जगह खोजते हैं। घर का बाथरूम नम, ठंडा और अंधेरा होने के कारण उन्हें आकर्षित कर सकता है।

बाथरूम ही क्यों?

कनखजूरे आमतौर पर ऐसी जगह पसंद करते हैं जहां नमी बनी रहती हो। जहां सीधी धूप न आती हो। छिपने के लिए दरारें या कोने हों। छोटे कीड़े-मकोड़े भोजन के रूप में मिल सकें। इसी वजह से बाथरूम, स्टोर रूम और सिंक के नीचे की जगहें उन्हें पसंद आ सकती हैं।

वे बाथरूम में कहां से आते हैं?

ड्रेन या नाली, दरवाजे के नीचे की खाली जगह, पाइप के आसपास की दरारें, दीवार या फर्श की छोटी दरारें, वेंटिलेशन ग्रिल से वो बाथरूम तक पहुंच सकते हैं।

क्या कनखजूरे खतरनाक होते हैं?

अधिकांश कनखजूरे इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। अगर उन्हें छेड़ा जाए या वे दब जाएं, तो कुछ प्रजातियां काट सकती हैं। काटने पर दर्द, सूजन या लालिमा हो सकती है। तेज सूजन या एलर्जिक प्रतिक्रिया हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

बाथरूम में इसे आने से कैसे रोके?

बाथरूम को जितना हो सके सूखा रखें। पानी जमा न रहने दें। ड्रेन कवर का उपयोग करें। दीवारों और पाइप के आसपास की दरारें सील करें।

कोनों की नियमित सफाई करें।

क्या न करें?

नंगे हाथ से पकड़ने की कोशिश न करें। बच्चों को उससे खेलने न दें। बार-बार दिखने पर सिर्फ स्प्रे पर निर्भर न रहें; पहले प्रवेश का रास्ता खोजें।