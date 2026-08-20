बनारस की गलियों में खान-पान की कमी नहीं है। कई ऐसे व्यंजन हैं जो अपने अनोखे स्वाद और बनाने के तरीके के लिए जाने जाते हैं। वाराणसी में खाने के ढेरों विकल्प मौजूद हैं और मिठाई तो यहां तरह-तरह की मिलती है, जिसका स्वाद कमाल का होता है। देश-विदेश से आने वाले भी बनारसी मिठाइयों का स्वाद बिना चखे वापस नहीं जाते। छोटी-बड़ी दुकानों से लेकर गली और चौराहों तक, लगभग हर जगह पूरे बनारस शहर में आपको एक से बढ़कर एक मिठाइयां खाने के लिए मिल जाएंगी। वाराणसी की मशहूर मिठाइयों में से एक क्रीम रोल भी है, जो अपने मुलायम पन और अनोखे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इसे मलाई रोल भी कहते हैं।

काफी लोग ऐसे हैं जो तरह-तरह के व्यंजन घर पर ट्राई करते रहते हैं। अगर आप भी इस बार कोई अलग मिठाई की तलाश में हैं, तो बनारस की ये मशहूर मिठाई क्रीम रोल घर पर आसानी से बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बनाने की आसान विधि और इसमें डाली जाने वाली सामग्री के बारे में:

क्रीम रोल के लिए सामग्री

रोल के लिए

8 सफेद ब्रेड स्लाइस

आधा कप मलाई

आधा कप मिल्क पाउडर

आधा कप चीनी

1 कप दूध

आधा चम्मच इलायची पाउडर

3-4 चम्मच बारीक कटे बादाम-पिस्ता

7-8 केसर के धागे

ऊपर से डालने के लिए सामग्री

1 कप दूध

आधा कप मलाई

1/4 कप चीनी

एक चुटकी इलायची पाउडर

थोड़ा सा केसर

सजाने के लिए पिस्ता-बादाम

बनारसी स्टाइल में मलाई क्रीम रोल बनाने की विधि

मलाई और भरावन तैयार करें

सबसे पहले कड़ाही में आधा कप मलाई, आधा कप मिल्क पाउडर और 2-3 चम्मच चीनी डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पका लें। मिश्रण जब गाढ़ा होकर भरावन जैसा होने लगे तो इसमें इलायची पाउडर और आधे कटे हुए मेवे मिला दें। साथ में 4-5 केसर के धागे डालकर अच्छी तरह मिला दें और गैस बंद करके मिश्रण को ठंडा होने दें।

रबड़ी बनाएं

अब दूसरी कड़ाही में 1 कप दूध और आधा कप मलाई डालकर मध्यम आंच पर पका लें। दूध थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो इसमें बची हुई चीनी और एक चुटकी इलायची पाउढर डालें। बाकी बचे केसर के धागों को 1-2 चम्मच गुनगुने दूध में भिगोकर इस मिश्रण में डाल दें। इसे 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर का लें। इसके बाद गैस बंद कर दें। ध्यान रहे यह बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठंडा होने पर यह और गाढ़ी हो जाएगी।

ब्रेड रोल तैयार करें

अब ब्रेड के चारों किनारे को काटकर अलग कर दें। इसके बाद बेलन की मदद से हर स्लाइस को हल्का दबाकर पतला कर लें। ब्रेड के बीच में 1-2 चम्मच तैयार मलाई की भरावन रखें। ब्रेड को सावधानी से रोल करके किनारों को हल्के हाथ से दबाकर बंद कर दें। इसी तरह सारे रोल तैयार कर लें।

मलाई क्रीम रोल तैयार करें

अब तैयार रोल को सर्विंग प्लेट में रखें और ऊपर से ठंडी या हल्की गर्म केसर वाली रबड़ी डालें। ऊपर से बारीक कटे पिस्ता-बादाम और थोड़े केसर के धागे डालकर सजाएं। बनारसी स्वाद के लिए मलाई क्रीम रोल को कम से कम 30 मिनट फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद इसका स्वाद और बनावट और भी अधिक बेहतर हो जाता है। अब आप ठंडा-ठंडा और स्वादिष्ट मलाई क्रीम रोल परोस सकते हैं।

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