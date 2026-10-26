करवाचौथ का त्योहार हिंदू धर्म में पति-पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल दांपत्य जीवन के लिए निर्जला व्रत भी रखती हैं। इसके साथ ही महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं और खूबसूरत दिखने के लिए खास तौर पर अपनी त्वचा और बालों की देखभाल करती हैं।

अधिकतर महिलाएं करवाचौथ पर पार्लर जाकर हेयर स्पा या अन्य ट्रीटमेंट भी करवाती हैं। लेकिन कई बार समय की कमी के चलते महिलाएं पार्लर नहीं जा पाती हैं, जिसका असर उनके लुक पर पड़ता है। हालांकि, कुछ घरेलू तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपनी त्वचा और बालों का ख्याल रख सकती हैं। करवाचौथ के मौके पर बालों को मुलायम और चमकदार बनाने के लिए आप केले का हेयर मास्क लगा सकती हैं। आइए जानते हैं इसे कैसे बनाएं और लगाने का सही तरीका क्या है।

केले का हेयर मास्क बनाने के लिए सामग्री

1 पका हुआ केला

2 बड़े चम्मच सादा दही

1 छोटा चम्मच शहद (वैकल्पिक)

जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी

बनाने का तरीका

सबसे पहले पके केले को अच्छी तरह मैश करें। अब इसमें दो बड़े चम्मच सादा दही मिलाएं। इसके बाद शहद डालकर चिकना पेस्ट तैयार कर लें। अगर मिश्रण बहुत गाढ़ा लगे, तो उसमें थोड़ा पानी मिलाकर पतला कर सकती हैं। केले के टुकड़े अच्छी तरह पिसे हुए होने चाहिए।

बालों में लगाने का तरीका

सबसे पहले बालों को अच्छी तरह सुलझा लें। इसके बाद बालों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें, ताकि मास्क आसानी से लगाया जा सके। अब मिश्रण को बालों की लंबाई और सिरों पर लगाएं। मास्क लगाने के बाद बालों को हल्के ढंग से बांध लें। इसे लगभग 10-15 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद सामान्य पानी से बालों को अच्छी तरह धो लें। जरूरत पड़ने पर शैंपू भी कर सकती हैं।

इस हेयर मास्क को करवाचौथ से कुछ दिन पहले आजमाया जा सकता है। अगर बाल रूखे और उलझे हुए रहते हैं, तो केले का हेयर मास्क उन्हें अस्थायी रूप से मुलायम महसूस कराने में मदद कर सकता है। मास्क लगाने के बाद बालों को सही तरीके से धोना जरूरी है, ताकि वे चिपचिपे न रहें।

इन बातों का रखें ध्यान

पहली बार इस्तेमाल करने से पहले त्वचा के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर करें।

सिर की त्वचा पर खुजली, घाव या जलन की समस्या है तो इस मास्क का इस्तेमाल न करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। बालों में किसी भी तरह का बदलाव करने या घरेलू नुस्खा अपनाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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