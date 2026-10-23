देश के अलग-अलग हिस्सों में कारीगर अपने हाथों के हुनर से साधारण चीजों को खूबसूरत और उपयोगी सामान में बदल देते हैं। कहीं बांस की पतली खपच्चियों से टोकरियां और डिब्बे बनाए जाते हैं, तो कहीं लकड़ी को तराशकर खिलौने, सजावटी आकृतियां और घर की खूबसूरती बढ़ाने वाली चीजें तैयार की जाती हैं। राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले में भी हस्तशिल्प की ऐसी विविधता देखने को मिल रही है।

यहां रखे सामान में कारीगरों की मेहनत के साथ उनकी कल्पनाशीलता भी नजर आती है। सरस मेला 2026 का आयोजन पहली बार दिल्ली से बाहर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित पुन्नामी घाट पर किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय मंच का मुख्य उद्देश्य महिला स्व-सहायता समूहों (SHG) की महिलाओं को केवल मेलों में सामान बेचने तक सीमित न रखकर, बड़े खरीदारों, ऑनलाइन बाजारों और वित्तीय संस्थानों से जोड़कर उनके कारोबार को मजबूत बनाना है। इंडिया एसएमई फोरम (India SME Forum) इस कार्यक्रम की मुख्य संस्था है। यहां लगी एक स्टॉल पर बांस-बेंत शिल्प (Bamboo and Cane Craft) देखने को मिला। इस कला की क्या है खासियत आइए जानें।

बांस-लकड़ी से बनते हैं खूबसूरत हस्तशिल्प

पारंपरिक हस्तशिल्प में बांस और लकड़ी दोनों से कई तरह के हस्तशिल्प तैयार किए जाते हैं। बांस और बेंत से टोकरी, छोटी-बड़ी डलिया, डिब्बे, चटाई, ट्रे, पेन स्टैंड, लैंपशेड और घर सजाने का सामान बनाया जा सकता है। कुछ कारीगर इनसे खिलौने और सजावटी आकृतियां भी तैयार करते हैं। लकड़ी से छोटे शोपीस, खिलौने, मूर्तियां और दूसरी सजावटी चीजें बनाई जाती हैं।

इन उत्पादों की खासियत यह है कि एक ही तरह के कच्चे माल से अलग-अलग आकार और डिजाइन तैयार किए जा सकते हैं। कहीं सामान रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए होता है, तो कहीं उसका मकसद घर की सजावट बढ़ाना होता है। भारत के कई क्षेत्रों में बांस और बेंत का काम पारंपरिक हस्तकला का हिस्सा है।

कैसे तैयार होते हैं बांस के हस्तशिल्प?

बांस से सामान बनाना केवल उसे काटकर जोड़ देने का काम नहीं है। सबसे पहले जरूरत के हिसाब से बांस चुना जाता है। इसके बाद उसे साफ करके उचित लंबाई में काटा जाता है और चाकू या दूसरे औजारों की मदद से पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। इन पट्टियों की मोटाई और लचीलापन इस बात पर निर्भर करता है कि उनसे कौन-सी चीज तैयार करनी है।

टोकरी, डिब्बे या चटाई जैसी चीजों में बांस की पट्टियों को एक खास क्रम में बुनकर आकार दिया जाता है। दूसरी ओर, किसी डिब्बे या सजावटी वस्तु को तैयार करते समय उसके हिस्सों को सही नाप में काटना और मजबूती से जोड़ना पड़ता है। इसके बाद किनारों को ठीक किया जाता है और जरूरत के मुताबिक सतह को घिसकर चिकना किया जाता है। कुछ उत्पादों पर रंग या पॉलिश भी की जाती है।

इस काम में हाथों का अभ्यास बहुत मायने रखता है। पट्टी ज्यादा मोटी हो, बहुत पतली हो या गलत जगह से मुड़ जाए, तो उत्पाद का आकार बिगड़ सकता है। इसलिए कारीगर को सामग्री की बनावट समझने के साथ-साथ हर हिस्से को सावधानी से संभालना पड़ता है। बांस और बेंत की पारंपरिक कारीगरी में बुनाई और हाथ से आकार देने की तकनीक का खास महत्व है।

लकड़ी को इस तरह दिया जाता है खूबसूरत आकार

लकड़ी से खिलौने, शोपीस या सजावटी आकृतियां बनाने की प्रोसेज अलग होती है। पहले लकड़ी के टुकड़े को चुना जाता है। फिर जो चीज बनानी होती है, उसके आकार के हिसाब से निशान लगाए जाते हैं। कारीगर चाकू, छेनी, आरी और दूसरे औजारों की मदद से लकड़ी को काटते और तराशते हैं। इसके बाद सतह को घिसकर चिकना किया जाता है, ताकि उस पर बारीक काम किया जा सके।

अगर उत्पाद पर कोई आकृति, डिजाइन या बारीक नक्काशी बनानी हो, तो उसमें अतिरिक्त समय और मेहनत लगती है। आखिर में जरूरत के मुताबिक रंग, पॉलिश या दूसरी सजावट की जाती है। किसी साधारण आकार वाली वस्तु और बारीक नक्काशीदार शोपीस को बनाने में लगने वाला समय एक जैसा नहीं होता। यह आकार, डिजाइन, लकड़ी और कारीगर के काम करने के तरीके पर निर्भर करता है।

कहां प्रसिद्ध है बांस की यह कला?

भारत में बांस और बेंत से हस्तशिल्प बनाने की परंपरा कई राज्यों में मशहूर हैं। पूर्वोत्तर भारत के असम, त्रिपुरा और मणिपुर में बांस-बेंत के उत्पादों का खास स्थान है। असम में टोकरियों, चटाइयों, घरेलू उपयोग की चीजों और पारंपरिक छाते जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। बिहार के पूर्णिया में भी बांस की कला को स्थानीय हस्तशिल्प के रूप में पहचान मिली है।

हालांकि, बांस से सामान बनाने की एक ही शैली पूरे देश में नहीं मिलती। कहीं बुनाई वाले उत्पाद अधिक बनाए जाते हैं, तो कहीं फर्नीचर, खिलौने या सजावटी सामान। स्थानीय जरूरतों, उपलब्ध कच्चे माल और पीढ़ियों से चले आ रहे कौशल के कारण हर क्षेत्र के उत्पादों में कुछ अलग विशेषताएं दिखाई देती हैं।

क्यों खास हैं हाथ से बने ये उत्पाद?

हाथ से बने हस्तशिल्प की खूबी सिर्फ उनका रूप नहीं, बल्कि उन्हें तैयार करने की प्रक्रिया भी है। कारीगर को सामग्री के आकार, उसकी मजबूती और डिजाइन का ध्यान रखते हुए हर हिस्से पर काम करना पड़ता है। बांस और बेंत जैसे प्राकृतिक पदार्थों से बनी चीजों में उनका प्राकृतिक रंग और बनावट भी आकर्षण बढ़ाती है।