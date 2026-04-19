Balcony se kabutar ko kaise bhagaye: गर्मी-धूप और बारिश से बचने के लिए अक्सर कबूतर घरों की बालकनी में अपनी ढेरा जमा लेते हैं। कबूतरों की बीट से न केवल गंदगी और बदबू होती है बल्कि बीमारी फैलाने का भी डर रहता है। कबूतरों की बीट (droppings) में फंगस और बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। इनता ही नहीं सूखी बीट के कण हवा में मिलकर सांस के जरिए शरीर में जा सकते हैं। गंदगी से फर्श, रेलिंग और एसी यूनिट खराब हो सकते हैं। ऐसे में कबूतरों को रोकने के लिए बहुत सारे लोग बालकनी में नेट लगवा लेते हैं। लेकिन अगर आपकी बालकनी या छत पर नेट नहीं है तो कबूतरों की गदंगी से बचने के लिए आप कुछ सस्ते और टिकाऊ समाधान अपना सकते हैं।

बालकनी में स्पाइक स्ट्रिप लगवाएं

कबूतरों को दूर रखने के लिए आप रेलिंग या एसी यूनिट पर प्लास्टिक/स्टील स्पाइक्स (Bird Spikes) लगावा सकते हैं। इससे पक्षी बैठ नहीं पाते हैं। यह तरीका काफी टिकाऊ रहेगा, क्योंकि इन्हें एक बार लगाने के बाद लंबे समय तक चलते हैं।

चमकीली (परावर्तक) चीजें लगाएं

कबूतरों को बालकनी में आने से रोकने के लिए आप चमकीली (परावर्तक) चीजें (Reflective) लगवा सकते हैं। इसके लिए आप पुराने CD, एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप, रिफ्लेक्टिव टेप टांग सकते हैं। धूप में चमकने से पक्षी असहज महसूस करते हैं। यह तरीका सस्ता है। इसे समय-समय पर बदलने की जरूरत होती है।

धागा/फिशिंग वायर बैरियर लगाएं

बालकनी की रेलिंग के पास पतला पारदर्शी धागा कई लेयर में बांध सकते हैं। इससे बैठने की जगह कम हो जाती है। ऐसा करने से कबूतर बार-बार उस जगह आने और बैठने से रोके जा सकते हैं।

बालकनी में रखें ये चीजें

कुछ चीजों की गंध भी कबूतरों को पसंद नहीं होती है। ऐसे में उन्हें बालकनी में गंदगी फैलाने से रोकने के लिए आप इन चीजों को वहां रख सकते हैं। कपूर, सिरका, लहसुन की गंध से कबूतर दूर भगाते हैं। इन्हें पानी में मिलाकर में आप स्प्रे कर सकते हैं या कोनों में रख सकते हैं। हालांकि यह स्थायी समाधान नहीं है।

इन बातों का रखें ध्यान

बालकनी को साफ और सूखा रखें।

रोज या सप्ताह में कम से कम 2–3 बार सफाई करें।

गीले कपड़े से बीट साफ करें ताकि धूल उड़कर हवा में न जाए।

सफाई के समय मास्क और दस्ताने पहनें।

बीट हटाने से पहले पानी का स्प्रे करें।