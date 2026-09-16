कई बार बालकनी में पौधे ऐसे रखे होते हैं कि फर्श पर चलने तक की जगह नहीं बचती। चाहे बड़ी बालकनी हो या छोटी, दोनों में पौधों को व्यवस्थित तरीके से रखना जरूरी होता है। कुछ आसान तरीके हैं जिनकी मदद से आप बालकनी में अतिरिक्त जगह बना सकते हैं।

शहरों में अक्सर लोग अपनी बालकनी में बागवानी करते हैं। इसमें तरह-तरह के फूल और हरे-भरे पौधे लगाए जाते हैं, जो वातावरण को ताजगी से भरने के साथ जगह को प्राकृतिक लुक देने में भी मदद करते हैं। लोग अलग-अलग साइज और लुक के गमलों में पौधे लगाते हैं। अगर इन्हें व्यवस्थित तरीके से न रखा जाए तो बड़ी बालकनी भी भरी-भरी लगने लगती है, जिसके चलते वहां बैठने की जगह नहीं बचती और साथ ही साफ-सफाई करने में भी परेशानी होती है। ऐसे में लोग कुछ पौधों को हटाने का विचार करते हैं।

लेकिन कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपनी बालकनी से बिना पौधों को हटाए ही व्यवस्थित रख सकते हैं। इससे जगह भी बनती है और बालकनी देखने में भी अच्छी लगती है। अगर आपकी भी बालकनी में पौधे अधिक हो गए हैं, तो आइए जानते हैं किस तरह से इन्हें रखा जाए कि जगह बच जाए।

रेलिंग का करें इस्तेमाल

बालकनी में जगह बनाने का सबसे आसान तरीका है कुछ पौधों के गमले को रेलिंग प्लांटर लगा कर रख दें। बाजार में कई तरह के रेलिंग पर लगाए जाने वाले प्लांटर आते हैं, जिसे आप अपनी पसंद के अनुसार खरीद सकते हैं। फर्श पर जितने छोटे गमले हैं उन्हें रेलिंग पर लगाए गए प्लांटर में रख दें। इससे फर्श पर पर्याप्त जगह बच जाती है। मनी प्लांट, पोथोस, स्पाइडर प्लांट और अन्य छोटे पौधों को आप रेलिंग के प्लांटर में रख सकते हैं।

दीवार को बनाएं आकर्षक

अगर आपकी बालकनी की दीवार खाली है, तो रेलिंग के बाद यहां भी पौधे लगाए जा सकते हैं। इसके लिए आप वर्टिकल प्लांटर, वॉल-माउंटेड पॉट होल्डर या मजबूत जाली लगाकर उस पर छोटे गमले रख सकते हैं। इससे फर्श पर पर्याप्त जगह बनती है।

मल्टी-लेवल प्लांट स्टैंड आएगा काम

बालकनी के फर्श पर गमलों को एक लाइन में लगाने के बजाय मल्टी-लेवल प्लांट स्टैंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक ही जगह पर अलग-अलग ऊंचाई के कई पौधे आसानी से रखे जा सकते हैं। छोटे गमलों को ऊपर और भारी गमलों को नीचे रखें। बहुत चौड़े स्टैंड के बजाय संकरे और ऊंचे स्टैंड ज्यादा जगह बचाते हैं।

हैंगिंग प्लांटर से बचाएं जगह

बालकनी में जगह बचाने का सबसे आसान तरीका हैंगिंग प्लांटर है। इसके लिए बालकनी की छत पर मजबूत हुक लगाए। इसमें लटकने वाले पौधे न सिर्फ जगह की बचत करते हैं बल्कि इससे बालकनी की भी शोभा बढ़ती है। हालांकि, हैंगिंग प्लांटर में ऐसे गमलों को रखना चाहिए जिनके गमले हल्के हों और उनकी देखभाल आसानी से की जा सके।

बड़े पौधों को कहां लगाएं

इन सबके बाद अब सवाल उठता है कि बड़े पौधों को कहां लगाएं। बड़े पौधों को अलग-अलग कोनों में रखने से जगह बिखरी हुई लगती है। ऐसे में बड़े गमलों को रखने के लिए बालकनी के किसी एक हिस्से का इस्तेमाल करें। सारे बड़े गमलों को एक लाइन में लगा दें।

कोनों का सही इस्तेमाल जरूरी

अगर आपने अपनी बालकनी के कोनों को खाली छोड़ दिया है या वहां एक-दो गमले रख दिए हैं, तो इस जगह को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोने में सीढ़ीनुमा या त्रिकोण आकार के प्लांट स्टैंड रखकर आप जगह बचा सकते हैं। इसके लिए थोड़ा मजबूत प्लांट स्टैंड खरीदें, ताकि बड़े गमले भी रखे जा सकें।

बेल वाले पौधों को रखने का तरीका

अगर आपने अपनी बालकनी में मनी प्लांट, पोथोस जैसे बेल वाले पौधे लगा रखे हैं, तो इन्हें फर्श पर रखने के बजाए रेलिंग, हैंगिंग प्लांटर या स्टैंड पर ऊपर रखें। इसके साथ ही इनकी बेल को किसी छड़ी या सपोर्ट के सहारे से ऊपर की ओर बढ़ाएं, ताकि नीचे की जगह भरी-भरी न लगे। इस तरह आप इन स्मार्ट तरीकों की मदद से अपनी भरी हुई बालकनी में पर्याप्त जगह बना सकते हैं और पौधों को व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं।

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