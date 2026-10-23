Bengal Textile Tradition: भारत की पारंपरिक विरासत में कपड़ों और बुनाई की ऐसी कलाएं शामिल हैं, जो अपनी खास बनावट और अनोखी पहचान के लिए जानी जाती हैं। इनमें बंगाल की सदियों पुरानी बालापोश रजाई बनाने की कला भी शामिल है। यह रजाई अपनी मुलायम और हवादार बनावट और खुशबू के लिए जानी जाती है। हस्तशिल्प और टेक्सटाइल स्टोर इटोकरी (itokri) ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर बालापोश का इतिहास साझा किया। जिसमें उन्होंने लिखा कि लगभग तीन सौ सालों तक इसे बनाने की कला सिर्फ एक ही परिवार को पता थी। यह कला परिवार के अंदर ही माता-पिता से बच्चों तक पहुंचती रही।

बालापोश की खासियत

बालापोश सिर्फ एक लग्जरी रजाई से कहीं ज्यादा है। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस विषय पर फैशन कंसल्टेंट, ब्रांड और इमेज स्ट्रैटेजिस्ट तथा एनआईएफटी (NIFT) की पूर्व छात्रा स्नेहा यादव से बात की। उन्होंने बताया कि यह खुशबूदार रजाई अपनी मुलायम और हवादार बनावट के लिए जाना जाता है। इस रजाई की सॉफ्टनेस सूती रेशों को बहुत सावधानी से संभालने और सुलझाने से आती है। इन रेशों को रेशम और मलमल (पुराने तरीकों के अनुसार) की परतों के बीच बिछाया जाता है। फिर इसके अंदर की भराई को इस तरह सेट किया जाता है कि यह हवादार बनी रहे और लंबे समय तक इसमें गांठें न बनें।

आगे उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर मिलने वाली रजाइयों के विपरीत, पारंपरिक बालापोश में की ऊपरी सतह बिल्कुल चिकनी होती है जिसमें भराई को रोकने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली तंग और स्पष्ट सिलाई रेखाएं नहीं होती हैं। पारंपरिक बालापोश में आपको किसी तरह के सिलाई के निशान नहीं दिखाई देंगे। इस रजाई में खुशबू इत्र से आती है। मलमल के छोटे-छोटे टुकड़ों को प्राकृतिक इत्र में भिगोया जाता है। इन्हें रजाई को सिलने से पहले चारों कोनों में रख दिया जाता है।

बालापोश का इतिहास

सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम अकाउंट itokri पर बालापोश के बारे में जानकारी शेयर की गई है। इस कहानी की शुरुआत 18वीं सदी में मुर्शिदाबाद से होती है। जहां बंगाल के नवाब शुजा-उद-दीन मुहम्मद खान को उस दौर में इस्तेमाल होने वाली भारी ऊनी रजाई बंगाल की सर्दियों के हिसाब से बहुत भारी लगती थी। उस दौरान उन्होंने एक ऐसी रजाई की फरमाइश की जो ऊन जितनी मुलायम, गोद जैसी नरम और फूलों जैसी कोमल हो।

अतीर खान नाम के एक कारीगर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और महीनों तक इस पर काम किया। उन्होंने मलबरी सिल्क की दो परतों के बीच खुशबूदार रुई की एक पतली परत को सिला और इसी तरह बालापोश का जन्म हुआ। अब वे नहीं रहे लेकिन उन्होंने अपने बेटे और बेटी को यह हुनर सिखाया था। बालापोश बनाने वाले परिवार ने पीढ़ियों तक बालापोश की कला को संजो कर रखा। इस तरह कपड़ा बनाने की परंपरा को एक दुर्लभ विरासत में बदल दिया गया। यह एक ऐसी रजाई है जिसमें दो राज छिपे हैं। पहला इसमें बसी खुशबू और दूसरा इसे बनाने का तरीका।

सांकेतिक तस्वीर (फोटो सोर्स: Magnific)

असली बालापोश की पहचान करने का तरीका

बालापोश असली है या नकली इसकी पहचान सिर्फ छूकर या सूंघकर नहीं की जा सकती है, क्योंकि आजकल हर चीज को कॉपी किया जा सकता है। स्नेहा यादव ने असली बालापोश की पहचान के लिए कुछ और तरीके बताए हैं। सिर्फ तेज खुशबू या आकर्षक बनावट से ही किसी चीज के असली होने का पता नहीं चलता है। उनके अनुसार खरीदारी करते समय सिल्क ग्रेड, स्टफिंग कितनी समतल है, किनारों की साफ-सफाई और ऊपरी हिस्से पर सिलाई के निशान न होना, इन सब चीजों को देखना चाहिए।

असली बालापोश खरीदने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि इसे किसी भरोसेमंद जगह या दुकान से खरीदा जाए। असली बालापोश सिर्फ बिस्तर में इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह कपड़ों से जुड़ी एक खास परंपरा है, जिसे बरसों की कारीगरी और हुनर के जरिए आज भी जिंदा रखा गया है।