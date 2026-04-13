Baisakhi Mehndi Design: बैसाखी का त्योहार पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत से धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल यह 14 अप्रैल यानी मंगलवार को है। इसके लिए गुरुद्वारों से लेकर घरों में विशेष तैयारियां चल रही हैं। गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन होते हैं। लोग सेवा करते हैं। दिनभर लंगर चलते हैं। घरों में भी तरह-तरह के पकवान बनते हैं। शाम को घर के बाहर लकड़ियां जलाकर लोग भांगड़ा-गिद्धा करके खुशियां मनाते हैं।

इस दिन महिलाएं सजने-संवरने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। कई बार घर के कामकाज में महिलाओं को मेहंदी लगाने का समय नहीं मिलता है। ऐसे में यहां कुछ मेहंदी की ट्रेंडी डिजाइन्स के टॉप 10 से ज्यादा आइडिया दिए गए हैं, जिन्हें आप कम समय में ही हाथों पर रचा सकते हैं।

बैसाखी पर आप इस तरह की कलाई तक भरी हुई मेहंदी लगा सकती हैं। इसमें डिटेलिंग पर बहुत बारीकी से काम किया गया है। यह हाथों को रॉयल लुक देगी।

आप फ्लोरल अरेबिक मेहंदी (Floral Arabic Design) भी हाथों पर लगा सकती हैं। इसमें बड़े-बड़े फूल और बेल बनाई जाती है। साथ ही थोड़ा खाली स्पेस के साथ डिजाइन बनाई जाती है।

आप इस तरह की मोर (Peacock) मेहंदी डिजाइन भी लगा सकती हैं। हाथ पर मोर की आकृति और फेदर पैटर्न हाथों की खूबसूरती को बढ़ा देगी।

बैसाखी पर आप ऐसे फुल हैंड फ्लोरल डिजाइन भी बना सकते हैं। इसमें पूरे हाथ में बड़े फूलों और पत्तियों का पैटर्न रहता है। यह सिंपल लेकिन रिच फील देती है।

बैसाखी पर इस तरह की मिनिमल जाली व फ्लोरल डिजाइन भी ट्राई कर सकती हैं। इसमें उंगलियों पर जाली (नेट) और छोटे फूलों का काम किया जाता है। यह स्टाइलिश लुक देती है।