बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी ने हाल ही में साल 2026 में सिंगापुर ओपन सुपर 750 मेन्स डबल्स का खिताब जीता। लेकिन फिलहाल वह अपनी डाइट को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी डाइट और प्रोटीन इनटेक को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि वह रोजाना 140-150 ग्राम प्रोटीन लेते हैं। ह्यूमन्स ऑफ़ बॉम्बे (Humans of Bombay) को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह ज्यादातर नेचुरल चीजों से प्रोटीन लेने की कोशिश करते हैं।

इंडियन एक्सप्रेस ने ठाणे स्थित केआईएमएस अस्पताल (KIMS Hospitals) की चीफ डाइटिशियन अमरीन शेख से बात की। उन्होंने बताया कि चिराग शेट्टी जैसे एथलीट के लिए प्रोटीन की मात्रा पर खास ध्यान देना जरूरी होता है। उन्होंने बताया कि प्रोटीन मांसपेशियों की रिकवरी, रिपेयर और कठिन ट्रेनिंग के दौरान बेहतर प्रदर्शन बनाए रखने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की शारीरिक गतिविधियां बहुत अधिक होती हैं, उनके लिए रोजाना 140-150 ग्राम प्रोटीन लेना अच्छा सकती है। हालांकि, हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। यह व्यक्ति के शरीर के वजन, ट्रेनिंग और स्वास्थ्य जैसी कई बातों पर निर्भर करती है।

इन नेचुरल चीजों से मिल सकता है प्रोटीन

डाइटिशियन अमरीन के अनुसार चिराग शेट्टी की डाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि वह अपनी प्रोटीन जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक चीजों से पूरी करने पर जोर देते हैं। उन्होंने बताया कि अंडा, डेयरी प्रोडक्ट्स, मछली, मीट, दालें, सोया, नट्स और बीज जैसी चीजें सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व देते हैं। यह शरीर की ऊर्जा बनाए रखने, इम्यूनिटी मजबूत करने और वर्कआउट के बाद रिकवरी में मदद करते हैं।

डाइटिशियन अमरीन के मुताबिक एथलीट की डाइट में प्रोटीन शेक भी अहम भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रोटीन शेक खासतौर पर वर्कआउट या ट्रेनिंग के बाद और उस समय काफी सुविधाजनक होते हैं, जब सिर्फ खाने से शरीर की प्रोटीन की जरूरत पूरी करना मुश्किल होता है।

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अपनी जरूरतों के अनुसार लें प्रोटीन

एक्सपर्ट के अनुसार आम लोगों को यह नहीं मान लेना चाहिए कि किसी प्रोफेशनल एथलीट जितना प्रोटीन उन्हें भी लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों की पोषण संबंधी जरूरतें सामान्य तौर पर व्यायाम करने वाले और कम शारीरिक गतिविधि करने वाले लोगों की तुलना में काफी अलग होती हैं।

उन्होंने बताया कि लोगों को किसी तय संख्या में प्रोटीन लेने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसकी जगह अपनी उम्र, शारीरिक गतिविधियों के स्तर और स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों के अनुसार प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि डाइट बैलेंस्ड हो और उसमें तरह-तरह की खाने की चीजों को शामिल कर सकते हैं।