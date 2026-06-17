बच्चा हरी सब्जियां देखते ही मुंह बना लेता है या प्लेट में रखी सब्जियों को छोड़ देता है, तो आप अकेले नहीं हैं जो बच्चे की इस आदत से परेशान हों। कई माता-पिता इस समस्या का सामना करते हैं। अक्सर बच्चों को सब्जियों का स्वाद, रंग, बनावट या गंध पसंद नहीं आती है, इसलिए वे उन्हें खाने से बचते हैं। ऐसे में कुछ लोग डांट-डपट या जबरदस्ती करके बच्चे को हरी सब्जियां खिलाते हैं। लेकिन अगर आप बिना डांटे बच्चे को हेल्दी खाना या हरी सब्जियां खिलाना चाहते हैं तो यहां उसकी कुछ ट्रिक्स साझा की गई हैं।

सबसे पहले जानें आखिरकार क्यों बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते?

सब्जी का अलग लगता है स्वाद

बच्चों की स्वाद कलिकाएं (Taste Buds) बड़ों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती हैं। इसलिए कुछ हरी सब्जियों का हल्का कड़वापन उन्हें ज्यादा महसूस हो सकता है।

नई चीजें खाने से बचते हैं

कई बच्चे नई चीजें खाने से पहले हिचकिचाते हैं। इसे सामान्य व्यवहार माना जाता है। हो सकता है किसी सब्जी को पसंद करने से पहले उन्हें उसे कई बार देखना या चखना पड़े।

रंग और बनावट पसंद न आना

कुछ बच्चों को उबली हुई या नरम सब्जियों की बनावट अच्छी नहीं लगती। वहीं कुछ बच्चों को हरे रंग का खाना देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।

बच्चों को बिना डांट-डपट के हरी सब्जियां खिलाने की ट्रिक्स

सब्जियों को मजेदार तरीके से परोसें

जी हां, यह पढ़ने में भले बिल्कुल नॉर्मल चीज लगे, लेकिन यह ट्रिक आपके काम आएगी। एक प्लेट में स्माइली, फूल या जानवर जैसी आकृतियां बनाएं। इसके लिए रंग-बिरंगी सब्जियों का इस्तेमाल करें। बहुत सारे बच्चे आकर्षक दिखने वाले खाने को चखने के लिए ज्यादा उत्सुक होते हैं।

पसंदीदा डिश में शामिल करें

पराठा, चीला, सैंडविच, पास्ता या इडली में बारीक कटी सब्जियां मिलाएं। इससे बच्चा बिना ज्यादा विरोध के सब्जियां खा सकता है।

बच्चे को चुनाव का मौका दें

बच्चे से पालक खाओ कहने की बजाय पूछें, आज पालक खाना पसंद करोगे या शिमला मिर्च? विकल्प मिलने पर बच्चों को लगता है कि अच्छा मैं क्या खाऊं यह चुन सकता हूं।

बार-बार ऑफर करें

किसी सब्जी को एक बार मना कर देने का मतलब यह नहीं कि बच्चा उसे कभी पसंद नहीं करेगा। कुछ बच्चों को नया स्वाद स्वीकार करने में कई बार लग सकते हैं।

छोटे हिस्से से शुरुआत करें

प्लेट में बहुत ज्यादा सब्जी रखने की बजाय थोड़ा हिस्सा दें। जब आप थोड़ा-थोड़ा करके बच्चों को हेल्दी खाना या हरी सब्जियां खाने के लिए देंगे तो हो सकता है उसे वह कुछ दिनों बाद पसंद आने लगे।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। यदि बच्चे की खाने की आदतों, वजन, पोषण या विकास को लेकर कोई चिंता हो, तो बाल रोग विशेषज्ञ या योग्य न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लें।