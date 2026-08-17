हिंदू धर्म में सावन के महीने की बेहद विशेष महत्व है। यह माह भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस पूरे महीने भक्त देशभर के शिवालयों में विधि-विधान से पूजा-अर्चना, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। सावन प्रकृति, हरियाली, भक्ति और उल्लास का महीना माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, सावन के महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर निराहार और निर्जला तपस्या की थी। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनकी मनोकामना पूरी की थी, तभी से यह महीना शिव-शक्ति की आराधना के लिए अति प्रिय माना जाता है।

भारत में प्राचीन समय से ही देवी-देवताओं के नाम पर बच्चे के नामकरण की परंपरा रही है। अगर आपके भी घर पर बेटी ने सावन के पवित्र महीने में जन्म लिया है, तो उसका नाम माता पार्वती के कुछ खूबसूरत और आज के अनुसार मॉडर्न नामों में से कोई एक रख सकते हैं। इन नामों को मतलब भी काफी हटकर और खूबसूरत होता है। आइए जानते हैं:

कामाक्षी

माता पार्वती को कामाक्षी भी कहते हैं। इस नाम का अर्थ है जिनकी दोनों आंखों में मां सरस्वती और मां लक्ष्मी की शक्तियां समाहित हैं या जिसकी दृष्टि मात्र से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सावन में जन्मी बेटी पर यह नाम खूब जचेगा। यह आज नामों के अनुसार काफी मॉडर्न भी है।

शांभवी

सावन के महीने में घर आई अपनी नन्ही परी को माता पार्वती का नाम शांभवी भी दे सकते हैं, जो काफी यूनिक भी है। इसका अर्थ भगवान शिव से संबंधित या शंभु की शक्ति माना जता है।

मातृका

अगर आप अपनी बेटी के लिए यूनिक, मॉडर्न और देवियों के नाम की तलाश कर रहे हैं तो मातृका रख सकते हैं। इस खूबसूरत नाम का अर्थ होता है माता, जननी या दिव्या मां।

गरिभू और गिरिजा

अगर आप ग से अपनी बेटी का नाम रखना चाहते हैं तो गरिभू और गिरिज रख सकते हैं। गिरिभू का मतलब पर्वत से जन्म लेने वाली और गिरिजा का अर्थ पहाड़ों से आगे बढ़ती हुई है।

ईशानी

माता पार्वती को ईशानी भी कहते हैं, आज के मॉडर्न जमाने के अनुसार बेहद ही प्यारा नाम है। इसका अर्थ होता है शासन करने वाली, स्वामिनी या सर्वोच्च शक्ति।

नित्या

बेटी का नाम नित्या भी रखा जा सकता है। माता पार्वती के इस दैवीय नाम का अर्थ है जो हमेशा रहे, निरंतर या शाश्वत।

रुद्राणी

माता पार्वती के खूबसूरत नामों में से एक रुद्राणी भी है, जो रुद्र शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ रुद्र की शक्ति या पत्नी होता है, जो भगवान शिव से जुड़ा है।

रुद्रप्रिया

सावन के पवित्र महीने में घर आई नन्ही जान का नाम रुद्रप्रिया भी रखा जा सकता है। माता पार्वती के इस नाम का संबंध महादेव से है। दरअसल, रुद्र भगवान शिव को कहते हैं और प्रिया मतलब प्रिय या वल्लभा होता है।

गौरी

माता पार्वती के सबसे सुंदर नामों से एक गौरी नाम भी है, जिसका अर्थ सफेद, गोरा, चमकदार या सुंदर होता है। माता पार्वती के शांत रूप को गौरी कहा जाता है।

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