मौसम बदल रहा है। ऐसे में छोटे बच्चों को सर्दी लगने से बचाना बेहद जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को रात में डायपर पहनाकर सुलाने के बाद भी सुबह उसके कपड़े या बिस्तर गीले मिलते हैं। इससे उसे सर्दी लगने का खतरा रहता है। इसकी वजह से कई बार माता-पिता परेशान भी हो जाते हैं। अगर आपके बच्चे का डायपर भी रात में बार-बार लीक हो जाता है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

कई बार बच्चा सोते समय ज्यादा पेशाब करता है, तो कभी डायपर का साइज सही नहीं होता या वह ठीक से फिट नहीं हो पाता। ऐसे में बार-बार नया डायपर खरीदने के बजाय यह समझना जरूरी है कि लीकेज किस वजह से हो रहा है। ऐसा करने से आप बच्चे को न केवल गीला होने से बचा पाएंगे बल्कि आने वाले दिनों में सर्दी में ठंड लगने से भी बचाव कर पाएंगे। कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर रात में डायपर लीक होने की समस्या को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि बच्चे को रात में डायपर पहनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

बच्चे के लिए सही साइज का डायपर चुनें

सबसे जरूरी है कि आप अपने बच्चे के लिए सही साइज का डायपर खरीदें। डायपर लीक होने की एक वजह उसका गलत साइज भी हो सकता है। अगर डायपर छोटा है, तो वह बच्चे के पेशाब को अच्छी तरह सोख नहीं पाएगा। वहीं, बहुत बड़ा डायपर पहनाने से पैरों और कमर के आसपास खाली जगह रह सकती है, जहां से पेशाब बाहर निकल सकता है।

बच्चे के लिए इस तरह खरीदें सही डायपर

जब भी बच्चे के लिए डायपर खरीदें तो अंदाजे से उसे न लें। हमेशा डायपर खरीदते समय बच्चे के वजन के अनुसार पैकेट पर दिए गए साइज को देखें। अगर डायपर बार-बार लीक हो रहा है, जांघों पर लाल निशान छोड़ रहा है या कमर पर बहुत कस रहा है, तो अगले साइज को आजमाने की जरूरत हो सकती है। हालांकि, सिर्फ बड़ा साइज लेने से हर बार लीकेज की समस्या हल नहीं होती। फिटिंग भी उतनी ही जरूरी है।

डायपर पहनाते समय भी इन बातों का रखें ध्यान

कई बार डायपर का साइज सही होने के बावजूद उसे ठीक से न पहनाने की वजह से लीकेज होने लगता है। डायपर पहनाने के बाद देखें कि वह बच्चे की कमर और जांघों के आसपास आराम से फिट हो रहा है या नहीं।

डायपर के किनारों पर लगी इलास्टिक वाली पट्टियों को सीधा करें। ध्यान रखें कि वे अंदर की ओर मुड़ी न हों। अगर डायपर टेप वाला है, तो टेप को इस तरह लगाएं कि वह न बहुत ढीला हो और न ही बच्चे की त्वचा पर दबाव डाले। डायपर इतना टाइट भी न हो कि बच्चे को असहज महसूस हो।

रात के लिए ज्यादा सोखने वाला डायपर चुनें

बच्चे का डायपर सही साइज का ले रहें और उसे सही तरीके से पहना रहे हैं इसके बाद भी वो लीक कर रहा है तो आपको एक बार ज्यादा सोखने वाला डायपर ट्राई करना चाहिए। कुछ बच्चे रात में लंबे समय तक सोते हैं और इस दौरान उनका डायपर ज्यादा भर सकता है। ऐसे में दिन में इस्तेमाल होने वाले डायपर की तुलना में रात के लिए ज्यादा सोखने की क्षमता वाला डायपर उपयोगी हो सकता है। डायपर खरीदते समय उसकी सोखने की क्षमता और इस्तेमाल से जुड़े निर्देश पढ़ें।

सोने से पहले डायपर बदलें

अगर बच्चा सोने से पहले कई घंटे से एक ही डायपर पहने हुए है, तो उसे बदल देना बेहतर है। नया और सूखा डायपर रात की शुरुआत में ज्यादा सोखने की जगह दे सकता है। इससे लंबे समय तक गीले डायपर के संपर्क में रहने की संभावना भी कम होती है।

बच्चे की त्वचा को रैशेज से कैसे बचाएं?

डायपर लीक होने के साथ अगर बच्चे की त्वचा पर लालिमा या रैशेज भी दिखाई देने लगें, तो डायपर बदलने और त्वचा की सफाई पर खास ध्यान दें। बच्चे की त्वचा को पानी या बिना खुशबू वाले, अल्कोहल-फ्री बेबी वाइप्स से धीरे-धीरे साफ करें। इसके बाद हल्के हाथ से थपथपाकर सुखाएं। अगर रैशेज बढ़ रहे हैं, उनमें छाले या घाव दिखाई दे रहे हैं, बुखार है या बच्चा बहुत परेशान है, तो बाल रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।