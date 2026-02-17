Best time to eat salad: योग गुरु बाबा रामदेव योग और प्राणायाम के जरिए लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करते हैं। वर्तमान समय में आयुर्वेद को बढ़ावा देने में बाबा रामदेव ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ की स्थापना की, जहां पर योग के साथ ही आयुर्वेद के जरिए भी कई बड़े रोगों का इलाज किया जाता है। बाबा रामदेव सही लाइफस्टाइल अपनाने के साथ ही लोगों को खान पान पर भी ध्यान देने की बात करते हैं।

बाबा रामदेव का यूट्यूब पर एक वीडियो है जिसमें उन्होंने सलाद और भोजन के नियम के बारे में जानकारी साझा की है। मुख्य रूप से सलाद को लोग भोजन के साथ खाना पसंद करते हैं। लेकिन इसका सही समय होता है, आइए बाबा रामदेव से जानते हैं इसके बारे में:

1- सलाद खाने का सही समय

बाबा रामदेव के अनुसार खाने में सलाद, अंकुरित अनाज और फल जरूर शामिल करना चाहिए। कच्चे खाद्य पदार्थों का सेवन सबसे पहले करना चाहिए। ऐसे में जब भी भोजन करें तो सबसे पहले सलाद खाएं। योग गुरु के अनुसार सलाद में अन्य चीजों के साथ मूली को जरूर शामिल करना चाहिए। यह पाचन तंत्र के लिए बेहद लाभकारी होती है।

2- भोजन में कम होनी चाहिए ये दो चीजें

सलाद और फलों के बाद पके हुए भोजन का सेवन करना चाहिए। लेकिन इसमें गेहूं और चावल की मात्रा कम होनी चाहिए। इनकी जगह सब्जी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। भोजन में लौकी, पालक, परवल, भिंडी और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी का सेवन करना चाहिए।

3- मीठा कब खाएं

बाबा रामदेव के अनुसार अगर मीठा खाने के शौकीन हैं तो इसे भोजन बाद करना चाहिए। गुड़ या फिर शहद का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़ से बनी खीर या फिर हलवा का सेवन भी कर सकते हैं।

4- अंत में क्या खाएं

बाबा रामदेव के अनुसार प्राचीन समय में कांजी और सिरका हर घरों में बना करता था। इसे आप मूली, चुकंदर, गाजर, राई, जीरा, हल्दी और सेंधा नमक मिलाकर घर पर भी बना सकते हैं। सिरका को थोड़ा सा भोजन के अंत में लेना चाहिए। इससे पाचन सही तरीके से काम करता है।

5- शाम को कितने बजे और क्या खाएं

बाबा रामदेव के अनुसार देर रात भोजन करने की आदत शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। शाम को सात बजे से पहले भोजन कर लेना चाहिए। रात में हल्का भोजन करना चाहिए। इसमें फल या फिर उबली हुई सब्जियों का सेवन अधिक लाभकारी साबित हो सकता है। साथ में एक ग्लास दूध भी पी सकते हैं।

डिस्क्लेमर:

इस लेख में दी गई सलाह और सुझाव केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से हैं। यह जानकारी बाबा रामदेव के यूट्यूब चैनल पर साझा की गई सामग्री पर आधारित है। अपनी जीवनशैली या डाइट में किसी भी प्रकार का बदलाव करने से पहले कृपया डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। इस जानकारी की सटीकता या परिणामों के लिए जनसत्ता जिम्मेदार नहीं होगा।