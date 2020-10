मथुरा के एक आश्रम में हाथी पर बैठकर योग सिखाते समय योग गुरु बाबा रामदेव बैलेंस बिगड़ने से गिर पड़े। इससे आश्रम में हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्हें कोई चोटें नहीं आईं और वे सामान्य हैं। घटना का वीडियो वायरल होने से लोगों और समर्थकों में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।

मथुरा के गोकुल रमणरेती स्थित शरणानंद आश्रम में बाबा रामदेव संतों के साथ थे। इस दौरान सोमवार सुबह वह आश्रम के संतों को योग सिखाने के लिए पहुंचे। बाबा रामदेव कुछ नया करने के लिए आश्रम के एक हाथी पर सवार हो गए और योग का अभ्यास बताने लगे। जब वे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे थे, तभी अचानक हाथी हिलने-डुलने लगा। इससे वे असंतुलित हो गए और नीचे आ गिरे। इससे वहां हड़कंप मच गया। आश्रम के लोग फौरन उनके पास पहुंचे, हालांकि बाबा रामदेव को कोई चोटें नहीं आईं और वे बिल्कुल सामान्य हैं।

And here is Baba Ramdev performing yoga on Elephant in UP.. Visuals says it all… #Ramdev pic.twitter.com/dCqtvWOqTE

