भारतीयों के लिए योग किसी वरदान से कम नहीं है। आज न सिर्फ देश बल्कि दुनियाभर में लोग योग को अपना रहे हैं। योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने और उनके बीच संतुलन बनाने की एक प्राचीन भारतीय विद्या और जीवनशैली है। योग के जरिए न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहा जा सकता है। भारत में योग को लोकप्रिय बनाने वाले प्रमुख लोगों में योग गुरु बाबा रामदेव का भी नाम शामिल हैं। वह अक्सर फिटनेस रूटीन को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस वक्त उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने युवाओं और Gen Z के लिए कुछ आसान और प्रभावी एक्सरसाइज बताई है।

हाल ही में बाबा रामदेव के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया गया, जिसमें वह साइकिल चलाकर वर्कआउट करने जाते नजर आए। वीडियो में उन्होंने चिंता जताई कि विदेशों में बड़ी संख्या में लोग साइकिल चलाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कम देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि देश में स्वास्थ्य और पोषण को लेकर जागरूकता कम हुई है। लोग पहले की तुलना में ज्यादा आलसी हो गए हैं और एक्सरसाइज के महत्व को भूलते जा रहे हैं।

उन्होंने कहा, “मैं देखता हूं कि भारत में ये जागरूकता कम रह गई है। लोग इतने आलसी हो गए हैं कि भूल गए हैं कि अपने को फिजिकल वर्कआउट करना है।” बाबा रामदेव ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने की अपील की। उन्होंने युवाओं और Gen Z को पांच एक्सरसाइज बताई, जिसमें साइकिल चलाना, दौड़ना, सूर्य नमस्कार, दंड-बैठक और तैराकी जैसे व्यायाम शामिल है।

इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति नियमित वर्कआउट नहीं करना चाहता तो बाबा रामदेव ने उसे बैडमिंटन जैसे आउटडोर गेम खेलने की सलाह दी। वहीं, उन्होंने अधिक वजन वाले बच्चों के लिए कुश्ती जैसे खेल को भी उपयोगी बताया।

बाबा राम देव ने बताई युवाओं के लिए 5 हाई-इंटेंसिटी एक्सरसाइज

1- सूर्य नमस्कार

बाबा रामदेव ने युवाओं को सूर्य नमस्कार करने की सलाह दी है। सूर्य नमस्कार 12 योग मुद्राओं को एक क्रम में किया जाता है। इसमें सांस लेने और शरीर की गतिविधियों के बीच तालमेल बनाए रखना जरूरी है। यह न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद कर सकता है।

2- बैठक

इसमें पैरों को थोड़ा खोलकर सीधे खड़े होते हैं। इसके बाद एड़ियों को जमीन पर टिकाए रखते हुए नीचे की ओर बैठते हैं और फिर वापस खड़े हो जाते हैं। यह पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ ही स्टैमिना बढ़ाने और वजन कम करने में मदद कर सकता है।

3- स्कंदासन

यह एक तरह का साइड लंज या साइड स्क्वाट है। इसमें शरीर को एक तरफ झुकाते हुए नीचे जाना और फिर वापस शुरुआती स्थिति में आना शामिल है। यह आसन कूल्हों, भीतर जांघों और हैमस्ट्रिंग मांसपेशियों को गहराई से खींचता है, जिससे जकड़न कम हो सकती है। साथ ही जांघों और कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूती मिलने में मदद मिल सकती है।

4- साधारण दंड

यह पुश-अप की तरह किया जाता है। शरीर को नियंत्रित तरीके से नीचे की ओर ले जाना और फिर वापस ऊपर उठना होता है। इससे पूरे शरीर को मजबूती मिलने में मदद मिल सकती है। साथ ही स्टैमिना भी बढ़ सकता है।

5- हनुमान दंड

इसमें शरीर को लगातार एक गतिशील तरीके से आगे-पीछे किया जाता है। इसमें डाउनवर्ड डॉग, लो डाइव और कोबरा पोज जैसी मुद्राओं का मेल होता है। फायदे की बात करें तो हनुमान दंड शरीर को ताकतवर, लचीला और सुडौल बनाने में मदद कर सकता है।

इसपर द इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने प्रोफेशनल एथलीट और बॉडिबिल्डिंग कोच अंबाजी बेडेकर से बात की तो उन्होंने बताया कि ये एक्सरसाइज ऊर्जा बढ़ाने, शरीर का पोश्चर बेहतर करने और कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। उनके अनुसार, युवाओं के लिए नियमित व्यायाम की आदत बनाने और फिटनेस की मजबूत नींव तैयार करने के लिहाज से यह एक अच्छा तरीका हो सकता है।

फिटनेस एक्सपर्ट के अनुसार, बाबा रामदेव का यह वर्कआउट रूटीन तनाव को नियंत्रित करने और स्वस्थ वजन बनाए रखने में भी मदद कर सकता है। इन एक्सरसाइज में पैरों, ग्लूट्स, कोर, छाती, कंधों, हाथों और पीठ जैसी शरीर की प्रमुख मांसपेशियों पर काम होता है। इन एक्सरसाइज से हृदय गति बढ़ती है और शरीर की सहनशक्ति बेहतर हो सकती है। इससे हृदय और फेफड़ों की कार्यक्षमता पर भी काम होता है। शरीर को स्थित रखने और संतुलन बनाए रखने में कोर मांसपेशियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अलग-अलग एक्सरसाइज शरीर की अलग-अलग मांसपेशियों पर काम करती हैं, इसलिए इन्हें एक साथ करने से पूरे शरीर की बेहतर कसरत हो सकती है। हालांकि, अंबाजी बेडेकर खास तौर पर सही तरीके से एक्सरसाइज करने पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा रैप्स करना जरूरी नहीं है, बल्कि एक्सरसाइज का सही फॉर्म और तकनीक ज्यादा महत्वपूर्ण है।

वर्कआउट करते समय इन बातों का रखें ध्यान

शुरुआत में अपनी क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे करना चाहिए। वहीं, फिटनेस बेहतर होने के साथ इसे धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए।

वर्कआउट से पहले हमेशा वार्मअप करें और एक्सरसाइज खत्म करने के बाद शरीर को धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लाएं।

पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और शरीर को पर्याप्त आराम देना भी जरूरी है।

सबसे जरूरी बात यह है कि अपने शरीर के संकेतों को समझें। तेज या असामान्य दर्द होने पर एक्सरसाइज न करें।

वर्कआउट के बाद मांसपेशियों को आराम देने के लिए हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करें।

बाबा रामदेव वर्कआउट के बाद बटरफ्लाई जैसे हल्के योगासन और भस्त्रिका, कपालभाति (केवल युवाओं के लिए) तथा अनुलोम-विलोम जैसे प्राणायाम करने की भी सलाह देते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और द इंडियन एक्सप्रेस की टीम द्वारा विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी नई एक्सरसाइज या फिटनेस रूटीन को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह जरूरी लें।

यह भी पढ़ें

5 साल के बच्चे को सिखाएं ये 3 स्किल्स, आगे चलकर आ सकती हैं काम

