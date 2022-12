Ayurveda Tips: ठंड में सर्दी, खांसी, गले की खराश से हैं परेशान? इन असरदार आयुर्वेदिक नुस्खों से पा सकते हैं राहत

6 effective home remedies for sore throat: ठंड के दिनों में कई लोग सर्दी, खांसी, गले में खराश, गले में खराश से परेशान रहते हैं। जानिए इस दर्द को ठीक करने के 6 असरदार घरेलू नुस्खे-

Ayurvedic Natural Home Remedies: ठंड के दिनों में सर्दी, खांसी, गले में खराश के 6 असरदार घरेलू नुस्खे (Image: Canava)

पढें जीवन-शैली (Lifestyle News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram