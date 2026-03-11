Ayodhya Ram Mandir Travel Guide 2026: प्रभु श्रीराम के दर्शन और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करने लिए अगर आप अयोध्या जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। अयोध्या पहुंचने से लेकर मंदिर में दर्शन की समय सारणी की जानकारी हासिल करके आप अपनी तीर्थ यात्रा को सुगम बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बना भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर देश के सबसे बड़े धार्मिक और आस्था के केंद्रों में से एक बन चुका है। यहां बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। राम मंदिर अयोध्या जाने का सही समय, दर्शन, रुकने-खाने की सुविधा और पूरी ट्रैवल गाइड की जानकारी यहां देने का प्रयास किया गया है।

राम मंदिर का इतिहास और महत्व

हिंदू धर्म में अयोध्या को हिंदू धर्म में भगवान श्रीराम की जन्मभूमि माना जाता है। अयोध्या उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। राजधानी लखनऊ से इसकी दूरी करीब 130 किलोमीटर है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली से करीब 668 किलोमीटर दूर है। अयोध्या विशेष रूप से गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर और बाराबंकी से घिरा हुआ है।

अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर कई सालों तक विवाद चला। इसके बाद नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहां राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो सका। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। वहीं 2024 में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर अब दर्शनों के लिए खुल चुका है।

मंदिर के बारे में रोचक तथ्य

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुताबिक मंदिर का निर्माण पारंपरिक नागर शैली में किया गया है। राम मंदिर को तीन मंजिला रखा गया है। इसकी लंबाई (पूर्व से पश्चिम) 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। अगर हम हर मंजिल की ऊंचाई की बात करें तो यह 20 फीट है। इतना ही नहीं मंदिर में कुल 392 खंभे और 44 द्वार हैं।

यहां पांच मंडप (हॉल) हैं। इनके नाम नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना और कीर्तन मंडप हैं। अगर बात की जाए राम मंदिर का मूल डिजाइन पर तो इसे 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार ने तैयार किया था। इस परिवार ने राम मंदिर के मूल डिजाइन में कुछ बदलाव करके साल 2020 में इसे फिर से तैयार किया।

राम मंदिर पहले फ्लोर पर लगे सोने के दरवाजे पर बहुत खूबसूरत नक्काशी की गई है। यह दरवाजा 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। अयोध्या राम मंदिर की नींव का निर्माण रोलर-कॉम्पैक्ट कंक्रीट (आरसीसी) की 14 मीटर मोटी परत से किया गया है।

मंदिर परिसर में 44 फीट लंबा और 500 किलो का एक ध्वय दंड भी लगाया गया है। जमीन की नमी से सुरक्षा के लिए ग्रेनाइट का उपयोग करके 21 फुट ऊंचे चबूतरे का निर्माण किया गया है।

अयोध्या राम मंदिर में दर्शन का समय

राम मंदिर में दर्शन का समय मौसम और व्यवस्था के अनुसार बदल सकता है। श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार इसकी समय सारणी।

सुबह भक्त 7 बजे से दर्शन कर सकते हैं। दोपहर में कुछ समय मंदिर बंद रहता है। शाम को 3 बजे से रात तक दर्शन कर सकते हैं।

राम मंदिर में आरती का समय

राम मंदिर में सुबह और शाम आरती होती है। इसमें भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां देखिए उसकी समय सारणी।

अयोध्या के प्रमुख स्थान

राम जन्मभूमि मंदिर: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था।

हनुमानगढ़ी: यह अयोध्या का प्रसिद्ध मंदिर है। यहां दर्शन किए बिना राम मंदिर की यात्रा अधूरी मानी जाती है।

कनक भवन: जब आप अयोध्या जाएं तो कनक भवन जरूर जाएं। यह मंदिर भगवान राम और माता सीता को समर्पित है।

सरयू घाट: मंदिर दर्शन से पहले आप सरयू नदी में स्नान कर पूजा करसकते हैं।

अयोध्या में रुकने की व्यवस्था

अयोध्या में आपको रूकने के लिए धर्मशाला, आश्रम मिल जाएंगे। मंदिर के आसपास कई धर्मशालाएं कम कीमत में उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप अपने बजट अनुसार होटल में बुकिंग करा सकते हैं। इतना ही नहीं यहां लग्जरी होटल भी हैं।

अयोध्या में खानपान की व्यवस्था

धार्मिक नगरी होने की वजह से अयोध्या में अधिकतर जगहों पर शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। इसलिए आपको यहां खानपान में कोई दिक्कत नहीं होगी। मंदिर क्षेत्र के आसपास भी भोजनालय बने हैं। साथ ही कई चाय-नाश्ते की दुकानें भी हैं।

अयोध्या राम मंदिर कैसे पहुंचे ?

हवाई मार्ग

अयोध्या का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट महार्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहां से शहर के विभिन्न हिस्सों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।

रेल मार्ग

अयोध्या तक देशभर से ट्रेन जाती हैं। यहां पहुंचने के लिए आपको दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, मुंबई जैसी जगहों से आसानी से ट्रेन मिल जाएगी।

सड़क मार्ग

अयोध्या तक आप सड़क मार्ग के जरिए भी बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। लखनऊ से अयोध्या की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है।

इन दिनों रहती है यहां सबसे ज्यादा भीड़

अयोध्या में राम नवमी, दीपावली पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। इसके अलावा शनिवार-रविवार को भी बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं। असुविधा से बचने के लिए आप कम भीड़भाड़ वाले दिनों में दर्शनों के लिए जा सकते हैं।

अयोध्या जाने के लिए सबसे अच्छा समय

आप यहां अक्टूबर से अप्रैल के बीच जा सकते हैं। इन महीनों में मौसम सुहावना रहता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।