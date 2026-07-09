ऑफिस में लंबे समय तक काम करते-करते अक्सर भूख लगने पर लोग चिप्स, बिस्किट, नमकीन या अन्य जंक फूड खा लेते हैं। ये चीजें कुछ देर के लिए भूख तो शांत कर देती हैं, लेकिन जल्दी ही फिर से भूख लगने लगती है और शरीर को जरूरी पोषण भी नहीं मिल पाता। ऐसे में बेहतर है कि आप अपनी ऑफिस डेस्क पर कुछ हेल्दी और प्रोटीन-रिच स्नैक्स रखें। प्रोटीन से भरपूर स्नैक्स लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं, ऊर्जा बनाए रखते हैं और बार-बार होने वाली अनहेल्दी क्रेविंग्स को भी कम करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 6 स्नैक्स के बारे में जिन्हें आप आसानी से ऑफिस में रख सकते हैं।

भुने हुए चने

भुने हुए चने प्रोटीन और फाइबर का बेहतरीन स्रोत हैं। इन्हें खाने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है और बार-बार स्नैकिंग की इच्छा कम होती है। ये चिप्स और अन्य प्रोसेस्ड स्नैक्स की तुलना में कहीं अधिक हेल्दी विकल्प हैं। इन्हें एयरटाइट डिब्बे में रखकर आसानी से ऑफिस ले जाया जा सकता है।

ग्रीक योगर्ट

ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन के साथ-साथ प्रोबायोटिक्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अगर ऑफिस में फ्रिज की सुविधा है, तो इसे आसानी से स्टोर किया जा सकता है। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें ताजे फल, बेरीज या कुछ ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं।

मिक्स्ड नट्स

बादाम, अखरोट और काजू जैसे ड्राई फ्रूट्स प्रोटीन, हेल्दी फैट और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। थोड़ी-सी मात्रा भी लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती है और मीठा या जंक फूड खाने की इच्छा को कम करती है। हालांकि, इन्हें सीमित मात्रा में ही खाएं क्योंकि इनमें कैलोरी अधिक होती है।

प्रोटीन बार

अगर आपके पास स्नैक तैयार करने का समय नहीं है, तो प्रोटीन बार एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इन्हें कहीं भी आसानी से रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत खाया जा सकता है। खरीदते समय ऐसे प्रोटीन बार चुनें जिनमें प्रोटीन अधिक और चीनी कम हो।

उबले हुए अंडे

उबले हुए अंडे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत हैं। इन्हें पहले से उबालकर रखा जा सकता है और ऑफिस में आसानी से खाया जा सकता है। ये लंबे समय तक पेट भरा रखने के साथ-साथ शरीर को जरूरी पोषण भी प्रदान करते हैं।

पनीर के टुकड़े

अगर आप शाकाहारी हैं, तो पनीर आपके लिए बेहतरीन हाई-प्रोटीन स्नैक है। पनीर में मौजूद कैसीन प्रोटीन धीरे-धीरे पचता है, जिससे लंबे समय तक भूख नहीं लगती। हल्का नमक, काली मिर्च या सलाद के साथ पनीर के टुकड़े स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक बन जाते हैं।

हेल्दी स्नैकिंग के लिए कुछ जरूरी टिप्स

जंक फूड की जगह हमेशा हेल्दी स्नैक्स अपने पास रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, क्योंकि कई बार प्यास को भी भूख समझ लिया जाता है। स्नैक्स की मात्रा संतुलित रखें और ओवरईटिंग से बचें। दिनभर की डाइट में प्रोटीन, फाइबर और ताजे फलों को भी शामिल करें।

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