Dhokla Recipe Common Mistakes: ढोकला एक ऐसी डिश है जिसे ज्यादातर लोग घर पर बनाना पसंद करते हैं। बेसन से तैयार होने वाली यह डिश कम समय में आसानी से बन जाती है। ज्यादातर लोग इसे सुबह के नाश्ते या शाम की हल्की भूख में खाना पसंद करते हैं। यह बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी काफी पसंद आती है। हालांकि कई बार ढोकला बन तो जाता है, लेकिन हर बार सॉफ्ट और स्पंजी नहीं हो पाता। इसके पीछे कुछ छोटी-छोटी गलतियां जिम्मेदार हो सकती हैं जिसकी वजह से ढोकला थोड़ा सख्त और चिपचिपा सा हो जाता है। ऐसे में ढोकला बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं जिससे जालीदार, सॉफ्ट और स्पंजी ढोकला बनाने में मदद मिल सकती है।

बैटर को सही से न फेंटना

जब भी ढोकला बनाने के लिए बैटर तैयार किया जाता है तो उसे कुछ देर चम्मच या विस्कर की मदद से फेंटना चाहिए। इससे ढोकला बहुत सॉफ्ट और मुलायम बनता है। बैटर को फेंटने के बाद करीब 10 से 15 मिनट तक उसे ढककर रख दें। इसके अलावा बेसन को हमेशा छानकर इस्तेमाल करें जिससे बैटर सॉफ्ट बन सके।

बैटर की गलत कंसिस्टेंसी

ढोकला बनाने के लिए सबसे जरूरी बैटर की सही कंसिस्टेंसी होती है। इसी से ढोकले को जालीदार, स्पंजी और सॉफ्ट बनता है। अगर बैटर बहुत ज्यादा पतला होगा, तो वह फूलेगा नहीं और अगर बैटर ज्यादा गाढ़ा होगा तो ढोकला सख्त हो सकता है। इसलिए बैटर की सही कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है।

गलत समय पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल

ढोकले को जालीदार और स्पंजी बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार इसका ज्यादा या गलत समय पर इस्तेमाल करना ढोकले को खराब कर सकता है। इसे बैटर में स्टीम करने से ठीक पहले ही डालना चाहिए। सोडा डालने के बाद बैटर को लंबे समय तक रखने से उसका असर खत्म हो सकता है और ढोकला स्पंजी नहीं बन पाता है।

स्टीम के दौरान होने वाली गलतियां

कई बार जब हम ढोकला स्टीमर में रख देते हैं तो उसे बार-बार चेक करते हैं कि वह पक गया या नहीं। हालांकि ऐसा करना ढोकले को खराब कर सकता है। क्योंकि इससे सारी भाप निकल जाती है और ढोकला दब सकता है। इसके बजाय ढोकले को स्टीमर में रखने के करीब 20 मिनट बाद चेक करें।

ढोकला जब सही से पक जाए तो उसे चेक करने के लिए चम्मच या टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ढोकला इसपर चिपक रहा है तो यह कच्चा हो सकता है। ऐसे में इसे पकने के लिए और समय देना चाहिए। इसके अलावा जब ढोकला पूरी तरह पक जाए तो कुछ देर उसे स्टीमर में ही रहने दें और तुरंत बाहर न निकालें। जब यह पूरी तरह ठंडा हो जाए तभी इसे काटें, ऐसा करने से ढोकला न तो टूटेगा और न ही दबेगा।