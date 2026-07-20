आपने कई बार सुना होगा कि अगर वजन कम करना चाहते हैं, शरीर को टोन करना चाहते हैं या अपने फिटनेस गोल को हासिल करना चाहते हैं, तो जिम जॉइन करें। अक्सर लोग पूरे जोश के साथ जिम जाना शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में की गई कुछ गलतियों की वजह से कुछ ही हफ्तों में उनका जोश कम हो जाता है। और कई बार लोग बीच में ही जिम छोड़ देते हैं। वहीं, दूसरी ओर इंटरनेट पर फिटनेस से जुड़ी कई सारी टिप्स और सलाह मौजूद हैं। इनमें से कई एक दूसरे से अलग होती हैं, जिससे नए लोगों के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर सही तरीका क्या है।

शुरुआती तौर पर लोग सबसे ज्यादा कहां गलती करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, यह जानने के लिए इंडियन एक्सप्रेस ने फिटनेस कोच और स्लो बर्न मेथड (Slow Burn Method) के फाउंडर राज गणपत से बात की। उन्होंने बताया कि पहली बार जिम जाने वाले लोग अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो उनकी फिटनेस जर्नी को प्रभावित कर सकती हैं।

राज गणपत के अनुसार, सबसे बड़ी गलती शुरुआत में ही जरूरत से ज्यादा वर्कआउट करने की कोशिश करना है। कई बार लोग बेहतर नतीजे पाने के लिए जल्दबाजी में पहले ही दिन अपने शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल देते हैं। लेकिन फिटनेस की शुरुआत धीरे-धीरे और बैलेंस्ड तरीके से करनी चाहिए।

राज गणपत ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, कई लोग जिम जॉइन करते ही हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट शुरू कर देते हैं। वे सोशल मीडिया पर दिखने वाले एडवांस वर्कआउट रूटीन को फॉलो करने लगते हैं। अपनी पसंद का खाना आधा छोड़ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका शरीर अचानक उसी तरह काम करने लगेगा, जैसे कोई व्यक्ति सालों से एक्सरसाइज कर रहा हो।

एक्सपर्ट के अनुसार पहली बार जिम जाने वाले हर व्यक्ति को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।

शुरुआत में ज्यादा वर्कआउट न करें

जब फिटनेस को लेकर उत्साह ज्यादा होता है, तो कई लोग पहले ही दिन से लंबे और हार्ड वर्कआउट करने लगते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो रोजाना 90 मिनट तक हाई-इंटेंसिटी वर्काउट करना शरीर पर ज्यादा दबाव डाल सकता है। इससे थकान, चोट लगना या कुछ दिनों बाद जिम छोड़ने का खतरा बढ़ सकता है।

फिटनेस कोच के अनुसार ज्यादातर लोगों को ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं होती। नियमित रूप से कम वर्कआउट भी शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। जिम में सभी चीजों को करने के बजाय एक रूटीन पर टिके रहें। शरीर में बदलाव धीरे-धीरे नजर आते हैं। इसलिए फिटनेस जर्नी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

हफ्ते में तीन वर्कआउट हैं काफी

ज्यादातर लोगों को यह गलतफहमी होती है कि बिगनर्स को रोजाना वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन आप कितनी बार वर्कआउट करते हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है कि इसे लगातार करते रहना।

फिटनेस कोच के अनुसार अगर आप पहली बार जिम जॉइन कर रहे हैं, तो हफ्ते में तीन दिन एक्सरसाइज काफी है। उनका कहना है कि ‘मैं यही पसंद करूंगा कि कोई व्यक्ति एक साथ बहुत ज्यादा करने के बजाय अगले तीन साल तक लगातार हफ्ते में तीन दिन एक्सरसाइज करे’।

उन्होंने बताया कि जिस दिन आप जिम नहीं जा रहे हैं, उस दिन खुद को एक्टिव रखना जरूरी है। इसलिए पैदल चलना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल, स्ट्रेचिंग करना, कोई गेम खेलना या दिनभर छोटे-छोटे कामों के जरिए शरीर को एक्टिव रखना भी फायदेमंद हो सकता है।

शुरुआत में बड़े लक्ष्य न बनाएं

प्रोग्रेस एकदम से नहीं होती है। अगर आप दिन में 4 हजार स्टेप्स चल रहे हैं, तो अगले दिन का टार्गेट 10 हजार स्टेप्स का नहीं होना चाहिए। अगर आप हफ्ते में तीन बार वर्कआउट कर रहे हैं, तो यह भी एक प्रोग्रेस है जो समय के साथ दिखाई देगी।

फिटनेस कोच का कहना है कि फिटनेस गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको थोड़ी चुनौती दे, लेकिन इतने मुश्किल भी न हों कि आप शुरुआत में ही हिम्मत हार जाएं। उनके मुताबिक फिटनेस उसी तरह समझें जैसे जिम में बारबेल पर धीरे-धीरे वजन बढ़ाया जाता है। अगर आप एकदम से बहुत ज्यादा वजन उठाने की कोशिश करेंगे, तो चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। वहीं, धीरे-धीरे और नियमित रूप से प्रोग्रेस करने पर शरीर खुद बेहतर तरीके से ढाल लेता है।

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उनका कहना है कि अगर आप पहली बार जिम जा रहे हैं, तो पहले ही दिन सबकुछ परफेक्ट करने की जरूर नहीं है। सबसे जरूरी है सही शुरुआत करना। इसके बाद बाकी चीजें धीरे-धीरे और लगातार मेहनत के साथ बेहतर हो जाती है।

सिर्फ वजन देखकर प्रोग्रेस का अंदाजा न लगाएं

फिटनेस की शुरुआत में कई लोग रोजाना वजन मशीन पर प्रोग्रेस देखते हैं। लेकिन फिटनेस कोच राज गणपत का कहना है कि बेहतर रिजल्ट का पता सिर्फ वजन से नहीं चलता है। उनका कहना है कि कई बार सबसे पहले बदलाव आपके शरीर के आकार में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होते है। जैसे सीढ़ियां चढ़ते समय कम थकान, पहले ज्यादा एनर्जी महसूस होना, भारी सामान आसानी से उठा लेना या लंबे समय तक एक्टिव रहना। ये इस बात का संकेत हैं कि आपकी फिटनेस रूटीन सही दिशा में है।

डाइट और रिकवरी पर भी ध्यान दें

प्री और पोस्ट वर्कआउट मील को ज्यादा हैवी रखने की जरूरत नहीं है। फिटनेस कोच के अनुसार ऐसा कोई प्री वर्कआउट मील या पोस्ट वर्कआउट शेक नहीं है, जिससे नतीजे तय हो सकें। उनके अनुसार एक्सरसाइज से पहले आपके शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है। इसके लिए आप केला और दही, फ्रूट्स और टोस्ट, ओट्स और अंडे खा सकते हैं। अगर आप जिम लेट जाते हैं, तो रोज का मील भी काफी हो सकता है।

वर्कआउट के बाद शरीर की रिकवरी के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना भी जरूरी है। इसके लिए अंडे, दूध, दही, पनीर, चिकन, मछली, टोफू, दाल और प्रोटीन शेक भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। फिटनेस कोच के अनुसार प्रोटीन पाउडर लेना जरूरी नहीं होता। उनके मुताबिक यह सिर्फ एक विकल्प है, जिसका इस्तेमाल तब किया जा सकता है, जब खाने से प्रोटीन की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही हो।

वह सलाह देते हैं कि शुरुआत में बुनियादी बातों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। पौष्टिक भोजन, नियमित रूप से एक्सरसाइज, दिनभर एक्टिव रहना, पर्याप्त नींद, तनाव को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। उनके अनुसार लंबे समय तक इन आदतों को अपनाने से बेहतर रिजल्ट मिल सकता है।

उन्होंने बताया कि लोगों को सोशल मीडिया पर पहले और बाद के ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आकर्षक लगते हैं। लेकिन असल जिंदगी में फिटनेस में होने वाले बदलाव धीरे-धीरे नजर आते हैं। कुछ महीनों बाद आपको यह अहसास होगा कि जो काम पहले मुश्किल लगते थे, वे अब आपकी रोजमर्रा की आदत बन चुके हैं। यही स्थायी बदलाव का सही तरीका है।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।