गर्मी के मौसम में फ्रिज का इस्तेमाल काफी बढ़ जाता है। इस मौसम में भोजन, सब्जियां, फल और अन्य कई चीजें बाहर रखने पर जल्दी खराब हो जाती हैं, इसलिए लोग इन्हें सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। हालांकि, कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी चीजें भी फ्रिज में रख देते हैं, जिन्हें ठंडे तापमान में रखना सही नहीं होता। कुछ खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखने से उनके स्वाद और पोषण में कमी आ सकती है, वहीं, कुछ मामलों में हानिकारक तत्व भी विकसित हो सकते हैं। इससे पेट से जुड़ी समस्याओं और अन्य स्वास्थ्य जोखिम बढ़ने की आशंका रहती है। आइए जानते हैं उन 7 चीजों के बारे में, जिन्हें फ्रिज में रखने से बचना चाहिए।

1- ब्रेड

ज्यादातर घरों में ब्रेड को फ्रिज में रखा जाता है। लेकिन फ्रिज में रखने से ये जल्दी सूख जाती है और इसकी मुलायम बनावट सख्त हो जाती है। ठंडे तापमान में ब्रेड का स्टार्च तेजी से क्रिस्टलाइज होने लगता है, जिससे इसका स्वाद भी बिगड़ जाता है। साथ ही कई बार इनमें फफूंदी लगने का खतरा भी बढ़ सकता है। ब्रेड को एयरटाइट कंटेनर या ब्रेड बॉक्स में कमरे के तापमान में रखना सही होता है।

2- टमाटर

टमाटर को फ्रिज में रखने से उसका प्राकृतिक स्वाद और खुशबू कम हो सकती है। ठंडे तापमान के कारण टमाटर की बनावट नरम और दानेदार हो सकती है, जिससे यह ताजा नहीं लगता। कम तापमान टमाटर में मौजूद एंजाइम की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जिससे उसका पकना रुक जाता है और गुणवत्ता घट जाती है। इसलिए टमाटर को फ्रिज में रखने के बजाय कमरे के तापमान पर रखना बेहतर माना जाता है।

3- केले

केले को भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। इससे इनके छिलके जल्दी काला पड़ने लगते हैं, जिससे वे दिखने में खराब लगते हैं। ठंडा तापमान केले को पकने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और अंदर की बनावट मुलायम व गीली हो सकती है। इससे स्वाद और गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ता है। ऐसे में फ्रिज में रखने के बजाए इसे कमरे के तापमान पर ही रखना चाहिए।

4- शहद

शहद को खराब होने से बचाने और लंबे समय तक चलाने के लिए लोग इसे फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने से शहद जल्दी क्रिस्टलाइज होकर जमने लगता है, जिससे इसकी बनावट दानेदार हो जाती है। शहद को ठंडी और सूखी जगह पर, कमरे के तापमान में स्टोर करना चाहिए।

5- कॉफी

कॉफी पाउडर को एयरटाइट कंटेनर में सूखी जगह पर रखना बेहतर माना जाता है। फ्रिज में रखने पर यह गीला होकर इसमें गुठलियां बन सकती हैं। कम तापमान के चलते कॉफी आसपास की गंध को जल्दी सोख लेती है, जिससे उसका असली स्वाद और खुशबू कम हो सकती है। साथ ही ज्यादा नमी होने पर इसमें फफूंदी लगने का खतरा भी बढ़ जाता है।

6- तुलसी के पत्ते

अक्सर लोग तुलसी के पत्ते को फ्रिज में रख देते हैं, ताकि वह लंबे समय तक चले। लेकिन इससे पत्ती जल्दी मुरझाने लगने हैं और उनकी प्राकृतिक खुशबू भी कम हो जाती है। ऐसे में तुलसी के पत्तों को जरूरत के अनुसार ही पौधे से तोड़ना चाहिए।

7- लहसुन

लहसुन को फ्रिज में रखने से उसमें नमी बढ़ जाती है, जिससे यह जल्दी अंकुरित हो सकता है। ज्यादा नमी के कारण लहसुन की कलियां नरम पड़ने लगती हैं और उनमें फंगस लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में लहसुन को कमरे के तापमान में रखना बेहतर होता है।

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