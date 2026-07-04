घर का बगीचा हरियाली और सुकून देता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो सांपों के लिए अनुकूल माहौल बना सकते हैं। दरअसल, सांप किसी खास पौधे की वजह से नहीं आते, बल्कि उन जगहों की ओर आकर्षित होते हैं जहां घनी झाड़ियां, नमी, ठंडक और छोटे जीव-जंतु आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे में अगर आपके गार्डन में नीचे दिए गए पौधे बहुत घने रूप में लगे हैं, तो उनकी नियमित छंटाई और सफाई करना जरूरी है।

बांस

Bamboo
बांस के घने झुरमुट ठंडी और सुरक्षित छिपने की जगह बना सकते हैं। (Photo Source: Pexels)

बांस बहुत तेजी से बढ़ता है और घने झुरमुट बना देता है। इसकी वजह से जमीन तक साफ दिखाई नहीं देता और सांपों को छिपने के लिए ठंडी व सुरक्षित जगह मिल जाती है। अगर बांस दीवार या कोने के पास लगा हो तो जोखिम और बढ़ सकता है।

पेरिविंकल आइवी

Periwinkle ivies
ये पौधे जमीन पर घनी परत बना देते हैं, जिससे नीचे नमी बनी रहती है। (Photo Source: Pexels)

ये ग्राउंड कवर पौधे जमीन पर मोटी परत बना देते हैं। इनके नीचे नमी और सूखे पत्ते जमा रहते हैं, जो सांपों के छिपने के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर सकते हैं। साथ ही इनकी वजह से जमीन पर होने वाली हलचल भी आसानी से नजर नहीं आती।

लेमनग्रास

Lemongrass
घने गुच्छों में उगने वाला लेमनग्रास छायादार जगह बनाता है। (Photo Source: Pexels)

लेमनग्रास एक उपयोगी औषधीय पौधा है, लेकिन जब यह बहुत घना हो जाता है तो इसके नीचे ठंडी और छायादार जगह बन जाती है। यह सांपों को सीधे आकर्षित नहीं करता, लेकिन उन्हें आराम करने के लिए सुरक्षित जगह जरूर दे सकता है।

चमेली

Jasmine
चमेली की घनी झाड़ियां छोटे जीवों को आकर्षित करती हैं, जो सांपों का भोजन होते हैं। (Photo Source: Pexels)

चमेली की झाड़ियां काफी घनी और फैली हुई होती हैं। इनमें चूहे, कीड़े और अन्य छोटे जीव छिप सकते हैं, जो सांपों का भोजन होते हैं। ऐसे में सांप भी इन इलाकों की ओर आ सकते हैं।

चंदन

Sandalwood
चंदन के पेड़ के आसपास ठंडी छाया और नमी बनी रहती है। (Photo Source: Pexels)

चंदन का पेड़ और उसके आसपास की घनी झाड़ियां गर्म मौसम में ठंडी छाया और नमी बनाए रखती हैं। ऐसी जगहें सांपों के आराम करने के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं।

गार्डन को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स

गार्डन की नियमित सफाई करें। सूखे पत्तों और कचरे को जमा न होने दें। घनी झाड़ियों की समय-समय पर छंटाई करें। चूहों और अन्य छोटे जीवों की संख्या नियंत्रित रखें। गार्डन में पर्याप्त रोशनी और खुलापन बनाए रखें।

ध्यान दें: कोई भी पौधा सीधे तौर पर सांपों को आकर्षित नहीं करता। सांप मुख्य रूप से ऐसे स्थानों की तलाश करते हैं जहां उन्हें ठंडक, नमी, छिपने की जगह और भोजन आसानी से मिल सके। इसलिए सही गार्डन मेंटेनेंस से इस जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

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