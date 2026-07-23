Vegetables To Avoid During Monsoon: बारिश के मौसम में अगर कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो बीमार होने से बचने में काफी मदद मिलती है। बरसात में बैक्टीरिया, फंगस और दूसरे हानिकारक सूक्ष्मजीवों के तेजी से पनपने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप सब्जियां खरीदते और उन्हें इस्तेमाल करते समय सावधानी नहीं बरतेंगे तो पेट से जुड़ी कई परेशानियां हो सकती हैं।

हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बरसात में सब्जियां खाना छोड़ दें। बस कुछ तरह की सब्जियां खरीदते और इस्तेमाल करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कि इस मौसम में किन सब्जियों को खरीदने से बचना चाहिए और उन्हें सुरक्षित तरीके से कैसे खाया जा सकता है।

क्या मानसून में सब्जियां खाना बंद कर देना चाहिए?

इस बारे में जब इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने कैलाश दीपक हॉस्पिटल की सीनियर डाइटिशियन ऋचा शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में सब्जियां खाना बंद करने की जरूरत नहीं है। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें इस मौसम में बैक्टीरिया, फंगस, कीड़े और परजीवी पनपने का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए उन्हें खरीदते और पकाते समय अधिक सावधानी जरूरी है।

वहीं, WeClinic Homoeopathy की को-फाउंडर और होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. दीक्षा कटियार बताती हैं कि मानसून में उनके पास पाचन संबंधी समस्याओं के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। उनके मुताबिक सिर्फ सब्जियां ही जिम्मेदार नहीं होतीं, बल्कि बारिश के मौसम की अधिक नमी, गलत तरीके से स्टोर करना और साफ-सफाई में लापरवाही संक्रमण का बड़ा कारण बनती है।

बारिश में किन सब्जियों को खरीदने से बचना चाहिए, जानें

हरी पत्तेदार सब्जियां

बरसात के मौसम में पालक, मेथी, सरसों का साग, धनिया, लेट्यूस और पत्ता गोभी जैसी पत्तेदार सब्जियों को खरीदने से बचना चाहिए। डाइटिशियन ऋचा शर्मा के अनुसार इनकी कई परतों में मिट्टी, नमी, छोटे कीड़े और बैक्टीरिया आसानी से छिप सकते हैं। अगर इन्हें अच्छी तरह साफ न किया जाए या ठीक से पकाया न जाए, तो फूड पॉइजनिंग, डायरिया और पेट के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। वहीं डॉ. दीक्षा कटियार भी कहती हैं कि अधिक नमी के कारण इन सब्जियों में मिट्टी और सूक्ष्मजीव फंस जाते हैं, जिन्हें पूरी तरह साफ करना मुश्किल हो सकता है।

कच्ची सलाद वाली सब्जियां

यूं तो खीरा, गाजर, टमाटर, प्याज और चुकंदर जैसी सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, लेकिन मानसून में इन्हें कच्चा खाते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर अगर बाहर का सलाद खा रहे हों। ऋचा शर्मा बताती हैं कि इन सब्जियों को पकाया नहीं जाता, इसलिए अगर इनकी सतह पर बैक्टीरिया या दूसरे हानिकारक जीव मौजूद हों, तो वे सीधे शरीर में पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सलाद खाना पसंद है, तो उसे घर पर ही ताजा तैयार करें और बहते पानी में अच्छी तरह धोने के बाद ही खाएं।

पहले से कटी हुई सब्जियां

बारिश के मौसम में पहले से कटी हुई सब्जियां खरीदने से बचें। यह आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। डाइटिशियन के मुताबिक गर्मी और नमी का मेल बैक्टीरिया को तेजी से बढ़ने का मौका देता है। ऐसे में लंबे समय से कटी हुई सब्जियां जल्दी खराब हो सकती हैं और संक्रमण का कारण बन सकती हैं।

गंदगी वाली जगह पर बिक रही सब्जियां

सब्जियां चाहे कितनी भी ताजी क्यों न दिखें, अगर उन्हें अस्वच्छ जगह पर रखा गया हो या गंदे पानी के संपर्क में आई हों, तो वे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। ऋचा शर्मा सलाह देती हैं कि ऐसी जगहों से सब्जियां खरीदने से बचें जहां साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता या जहां सब्जियों के दूषित पानी के संपर्क में आने की आशंका हो।

मुरझाई, सड़ी-गली या फफूंदी लगी सब्जियां

यूं तो सभी सब्जियों को अच्छे से देखकर खरीदकर ही घर लाते हैं। कभी भी जल्दबाजी में सब्जियां खरीदते समय अगर आप ध्यान देते हैं तो यह आदत भी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर सब्जियों को ज्यादा गीली, चिपचिपी, मुरझाई हुई, फफूंदी लगी, कीड़ों से खराब या बदबूदार लगें, तो उन्हें बिल्कुल न खरीदें।

डॉ. दीक्षा कटियार के अनुसार ये संकेत हो सकते हैं कि सब्जियां खराब होना शुरू हो चुकी हैं और बारिश की नमी बैक्टीरिया व फंगस की वृद्धि को और तेज कर देती है।

मानसून में कौन-सी सब्जियां बेहतर विकल्प हैं?

डॉ. दीक्षा कटियार बताती हैं कि जिन सब्जियों पर प्राकृतिक छिलका होता है, वे मानसून में अपेक्षाकृत सुरक्षित मानी जाती हैं। इनमें शामिल हैं। जैसे लौकी, तुरई, कद्दू, पेठा, परवल आदि खरीद सकते हैं। इनका खाने वाला हिस्सा छिलके के अंदर सुरक्षित रहता है, इसलिए संक्रमण का खतरा अपेक्षाकृत कम होता है। इसके अलावा मौसम के अनुसार मिलने वाली ताजी सब्जियों को अच्छी तरह पकाकर खाना भी बेहतर विकल्प है।

जोखिम वाली सब्जियों को सुरक्षित कैसे बनाएं?

डॉ. दीक्षा कटियार के अनुसार कुछ आसान सावधानियां अपनाकर इन सब्जियों को भी सुरक्षित बनाया जा सकता है।

सभी सब्जियों को बहते पानी में अच्छी तरह धोएं।

पत्तेदार सब्जियों की हर पत्ती को अलग-अलग साफ करें।

मानसून में सब्जियों को कच्चा खाने की बजाय अच्छी तरह पकाकर खाएं।

सब्जियां धोने के लिए साबुन या डिटर्जेंट का इस्तेमाल बिल्कुल न करें।

जरूरत पड़ने पर फूड-ग्रेड वेजिटेबल वॉश या हल्के बेकिंग सोडा के घोल से साफ करें और बाद में साफ पानी से अच्छी तरह धो लें।

इन छोटी-छोटी सावधानियों को अपनाकर आप मानसून में भी बेफिक्र होकर सब्जियों का सेवन कर सकते हैं और पेट के संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और संबंधित विशेषज्ञों से मिली सलाह पर आधारित है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या या आहार में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।