अगर आप भी अपने घर में छोटा-सा किचन गार्डन शुरू करने का सोच रहे हैं, तो अगस्त के महीने में गमलों में कुछ ऐसी सब्जियों के बीज डाले जा सकते हैं, जो सही देखभाल मिलने पर जल्दी उग सकते हैं। हालांकि हर सब्जी के लिए एक जैसा गमला, धूप और पानी सही नहीं होता है। इसलिए बीज डालने से पहले जान लें कि अगस्त में कौन-सी सब्जियां लगाना बेहतर है और उन्हें गमले में लगाने का सही तरीका क्या है।

आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन-सी सब्जी लगानी है, यह आपके शहर के तापमान, बारिश और धूप पर निर्भर करेगा। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इस समय ऐसी सब्जियां चुनना बेहतर है जो गर्म-नम मौसम में शुरुआत कर सकें और आने वाले ठंडे मौसम में भी चलें।

अगस्त में गमले में ये सब्जियां लगा सकते हैं

मूली

अगस्त के महीने में मूली लगाना अच्छा विकल्प हो सकता है। खासकर जब मौसम थोड़ा ठंडा होने लगे। गमले में मूली के लिए कम से कम 8-10 इंच गहरी जगह रखें, क्योंकि जड़ को नीचे बढ़ने के लिए जगह चाहिए होती है। इस बात का ख्याल रखें कि गमले में बहुत ज्यादा पानी जमा न होने दें।

धनिया

किचन गार्डन शुरू करने वालों के लिए धनिया बेहद आसान विकल्प है। बीज डालने से पहले उन्हें हल्का-सा दबाकर दो हिस्सों में तोड़ लें और फिर मिट्टी में डालें। मिट्टी नम रखें, लेकिन पानी भरने न दें। पत्तियां आने के बाद जरूरत के हिसाब से ऊपर से काटते रहें।

पालक

पालक के लिए बहुत बड़े गमले की जरूरत नहीं होती। 6-8 इंच गहरा चौड़ा गमला इस्तेमाल किया जा सकता है। बीज बहुत गहराई में न डालें। मिट्टी में नमी बनी रहे तो अंकुरण बेहतर होता है।

मेथी

मेथी छोटे गमले या ट्रे में भी उगाई जा सकती है, इसलिए बालकनी के लिए अच्छा ऑप्शन है। बीजों को बहुत ज्यादा गहराई में न दबाएं। रोजाना हल्की सिंचाई करें और पानी जमा न होने दें।

हरी मिर्च

अगर आपके इलाके में अभी गर्मी बनी हुई है और अच्छी धूप मिल रही है तो हरी मिर्च का पौधा लगाया जा सकता है। बीज से शुरुआत करने के बजाय स्वस्थ पौधा/नर्सरी का पौधा लगा सकते हैं। जो लोग गार्डनिंग के लिए नए हैं उन्हें इससे जल्दी रिजल्ट मिल सकता है। इसे रोज कई घंटे धूप चाहिए।

भिंडी

गर्म मौसम में भिंडी अच्छी तरह बढ़ सकती है। गमले में बीज लगाने से पहले मिट्टी भुरभुरी रखें। इसका भी ध्यान दें कि पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था हो। पौधे को पर्याप्त धूप मिले तो बेहतर ग्रोथ होती है।

बीन्स

अगस्त में बीन्स भी किचन गार्डन का हिस्सा बन सकती है, लेकिन किस्म का चुनाव मौसम के हिसाब से करें। बेल वाली बीन्स के लिए गमले के साथ सहारा या जाली जरूर लगाएं। बारिश में पत्तियों पर लगातार पानी और नमी रहने से फंगल समस्या हो सकती है, इसलिए हवा का आवागमन बना रहे इस बात का ध्यान रखें।