रंग-बिरंगी तितलियां किसी भी बगीचे की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में भी तितलियों की आवाजाही बनी रहे, तो ऐसे पौधे लगाना जरूरी है जिनमें भरपूर मात्रा में नेक्टर (फूलों का रस) मौजूद हो। तितलियां इन्हीं फूलों की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित होती हैं। खास बात यह है कि ये पौधे न सिर्फ आपके बगीचे को रंगों से भर देंगे, बल्कि मधुमक्खियों और अन्य पोलीनेशन (परागण) करने वाले कीड़ों के लिए भी फायदेमंद साबित होंगे। आइए जानते हैं ऐसे 7 पौधों के बारे में जो आपके गार्डन को तितलियों का पसंदीदा ठिकाना बना सकते हैं।

बटरफ्लाई बुश

इसके सुगंधित बैंगनी, गुलाबी और सफेद फूल तितलियों को तेजी से आकर्षित करते हैं। (Photo Source: Pexels)

बटरफ्लाई बुश अपने लंबे और शंकु के आकार वाले फूलों के गुच्छों के लिए जाना जाता है। इसके फूलों से निकलने वाली मीठी खुशबू और बैंगनी, गुलाबी व सफेद रंग की आकर्षक पंखुड़ियां तितलियों को दूर से ही अपनी ओर खींच लेती हैं। गर्मियों के मौसम में यह पौधा तितलियों से भरा दिखाई देता है।

मिल्कवीड

यह मोनार्क तितलियों का पसंदीदा पौधा है। इसके फूल नेक्टर और पत्तियां कैटरपिलर के लिए भोजन देती हैं। (Photo Source: Pexels)

अगर आप खास तौर पर तितलियों के लिए गार्डन तैयार कर रहे हैं, तो मिल्कवीड जरूर लगाएं। यह मोनार्क तितलियों का पसंदीदा पौधा माना जाता है। इसके फूल वयस्क तितलियों को भरपूर नेक्टर देते हैं, जबकि इसकी पत्तियां उनके लार्वा (कैटरपिलर) के लिए भोजन का काम करती हैं।

गेंदा

पीले, नारंगी और लाल रंग के गेंदे के फूल तितलियों को आकर्षित करते हैं और इन्हें उगाना भी आसान है। (Photo Source: Pexels)

पीले, नारंगी और लाल रंग के चमकीले गेंदे के फूल तितलियों को आसानी से आकर्षित करते हैं। इनकी खुली बनावट तितलियों को आराम से बैठकर फूलों का रस पीने का मौका देती है। साथ ही, गेंदे का पौधा उगाना भी बेहद आसान होता है।

पर्पल कोनफ्लावर

इसके बड़े बैंगनी फूल तितलियों को बैठकर आराम से नेक्टर पीने का मौका देते हैं। (Photo Source: Pexels)

पर्पल कोनफ्लावर अपने बड़े गुलाबी-बैंगनी फूलों और बीच में बने कोन जैसे हिस्से के कारण बेहद आकर्षक दिखता है। इसकी चौड़ी पंखुड़ियां तितलियों को बैठने के लिए अच्छा आधार देती हैं, जिससे वे आसानी से नेक्टर का आनंद ले पाती हैं। यह धूप वाली जगहों पर अच्छी तरह बढ़ता है।

लैंटाना

रंग-बिरंगे छोटे फूल लंबे समय तक खिलते हैं और तितलियों के लिए भरपूर नेक्टर उपलब्ध कराते हैं। (Photo Source: Pexels)

लैंटाना के छोटे-छोटे रंग-बिरंगे फूल गुच्छों में खिलते हैं और लंबे समय तक फूल देते रहते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में मीठा नेक्टर होता है, जो तितलियों को लगातार आकर्षित करता है। यह पौधा कम पानी और तेज धूप में भी आसानी से बढ़ता है।

लैवेंडर

खुशबूदार बैंगनी फूल तितलियों और मधुमक्खियों दोनों को अपनी ओर खींचते हैं। (Photo Source: Pexels)

अपनी मनमोहक खुशबू और बैंगनी रंग के खूबसूरत फूलों के लिए मशहूर लैवेंडर तितलियों और मधुमक्खियों दोनों का पसंदीदा पौधा है। इसके छोटे-छोटे फूलों में मौजूद नेक्टर तितलियों के लिए बेहतरीन भोजन का स्रोत होता है। साथ ही, यह आपके बगीचे में प्राकृतिक सुगंध भी फैलाता है।

जीनिया

रंग-बिरंगे बड़े फूल तितलियों के लिए बेहतरीन लैंडिंग स्पॉट होते हैं और लंबे समय तक खिलते रहते हैं। (Photo Source: Pexels)

जीनिया सबसे आसान फूलों वाले पौधों में से एक है। इसके बड़े, रंग-बिरंगे और चपटे फूल तितलियों के लिए आदर्श लैंडिंग स्पॉट बनाते हैं। गर्मियों से लेकर सर्दियों की शुरुआत तक इसमें लगातार फूल खिलते रहते हैं, जिससे तितलियों को लंबे समय तक नेक्टर मिलता है।

तितलियों को आकर्षित करने के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स

बगीचे में रासायनिक कीटनाशकों का कम से कम इस्तेमाल करें। ऐसे पौधे चुनें जो अलग-अलग मौसम में फूल देते रहें। तितलियों के लिए एक छोटी पानी की व्यवस्था भी रखें। पौधों को ऐसी जगह लगाएं जहां भरपूर धूप आती हो, क्योंकि ज्यादातर तितलियां धूप वाले स्थान पसंद करती हैं।

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