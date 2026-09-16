Atta Dates Modak Recipe: गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोग अपने घरों में गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं। गणपति बप्पा को सुखकर्ता और दुखहर्ता कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी तक सुबह-शाम उनकी खास पूजा की जाती है और तरह-तरह के भोग लगाए जाते हैं। लड्डू, बर्फी, हलवा, फल और कई मिठाइयों को घर पर बनाया जाता है। हालांकि आजकल ज्यादातर लोग अपनी सेहत को देखते हुए मीठा कम खाते हैं। अगर आप भी इस तरह की रेसिपी तलाश रही हैं, तो बिना चीनी के मोदक बना सकती हैं। दरअसल हम आपको ऐसी रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसमें चीनी की जगह खजूर का इस्तेमाल होगा। जिसे आटे और खजूर की मदद से आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। खासबात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको घंटों किचन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है।

गणेश चतुर्थी की शुरुआत 14 सितंबर 2026 से हुई है और इसका समापन गणेश विसर्जन के साथ 25 सितंबर को होगा। ऐसे में गणपति बप्पा की पूजा के दौरान सुबह-शाम अलग-अलग चीजों का भोग लगाना चाहते हैं, तो झटपट तैयार होने वाले इस स्वादिष्ट और हेल्दी मोदक की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका।

सामग्री

आटा

खजूर

बादाम

पिस्ता

इलायची पाउडर

गुलाब की पंखुड़ियां

बनाने का तरीका

आटा और खजूर से मोदक बनाने के लिए सबसे पहले खजूर के बीजों को निकाल लें और इसे मिक्सर में डालकर बारीक पेस्ट बना लें। जिसका इस्तेमाल चीनी की जगह मिठास के लिए किया जाएगा। अब पैन को गैस पर रखें और उसमें थोड़ा घी डालकर इसे गर्म होने दें। इसमें आटा डालकर धीमी आंच पर भून लें। इसे धीरे-धीरे भूनें ताकि आटा जले नहीं। जब आटा अच्छी तरह भून जाए तो इसमें खजूर का पेस्ट डालें। साथ में ही इलायची पाउडर, बादाम के टुकड़े, पिस्ता, बारीक कटे काजू और अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स को डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अगर मिश्रण सूखा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा और घी डाल सकते हैं। जब यह मिश्रण पक जाए तो गैस को बंद कर दें। अब मोदक मोल्ड में इस फिलिंग को डालकर मोदक तैयार कर लें। ऊपर से सजाने के लिए आप इसपर गुलाब की पंखुड़ियां लगा सकते हैं। इस तरह झटपट गणपति बप्पा के लिए प्रसाद तैयार कर सकते हैं।