Arya Rajendran: 21 साल की आर्या राजेंद्रन देश की सबसे छोटी उम्र की मेयर बन गई हैं। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम से उन्हें मेयर पद के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि उन्हें 100 सदस्यीय नगर निगम में से निर्दलीय समेत 54 वोट मिले। इसी चुनाव में माकपा नीत लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को 51, भाजपा को 34 और यूडीएफ को 10 सीटें मिली हैं। इस शानदार जीत के बाद आर्या को कमल हासन से लेकर अडानी तक से शुभकामनाएं मिल रही हैं।

क्या करती हैं आर्या – महज 21 साल की उम्र में मेयर बनीं आर्या बीएससी मैथ्स (BSC Maths) ग्रेजुएशन कोर्स की सेकेंड ईयर की छात्रा हैं। वो हमेशा से ही राजनीति में बहुत एक्टिव रही हैं। मीडिया रिपोर्टों की मानें तो वर्तमान समय में भी वो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्टेट कमेटी की मेंबर हैं। इसके अलावा बालसंगम की केरल अध्यक्ष भी हैं, आपको बता दें कि बालसंगम सीपीएम की बच्चों की विंग है।

क्या करते हैं माता-पिता – आर्या के पिता पेशे से बिजली मिस्त्री हैं। उनकी मां एक एलआईसी एजेंट हैं। उनके करीबियों की मानें तो आर्या के मेयर बनने पर उनके माता-पिता बहुत खुश हैं। बताया जा रहा है कि उनके माता-पिता को उम्मीद नहीं थी कि बेटी इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेगी। खबरों की मानें तो आर्या की इस सफलता से उनके माता-पिता को उन पर गर्व महसूस हो रहा है।

देश के दूसरे सबसे दौलतमंद व्यक्ति से मिली बधाई – आर्या के 21 साल की उम्र में मेयर बनने पर देश के दूसरे सबसे दौलतमंद व्यक्ति गौतम अडानी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि, ‘तिरुवनंतपुरम और भारत की सबसे युवा मेयर आर्या राजेंद्रन को बधाई। इस तरह युवा नेता राजनीतिक रास्तों को आकार देते हैं और दूसरों को अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह है अतुल्य भारत।’

Congratulations to Thiruvananthapuram’s and India’s youngest Mayor, Arya Rajendran. Absolutely stunning and India’s demographic dividend at its best. This is how young political leaders shape paths and inspire others to follow. This is Incredible India!https://t.co/a0NI2gGbZI

