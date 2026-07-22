सोने-चांदी के दाम इतने बढ़े हुए हैं की आम आदमी इसे खरीदने के बारे में सोचता है लेकिन खरीदने की हिम्मत बहुत मुश्किल से जुटा पाता है। 22 जुलाई को 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 1417.61 रुपये महंगा होकर 1,47,552.61 रुपये पर पहुंच गया है। शादी का सीजन आने पर यह दाम और आसमान छूने लगेंगे। ऐसे में अगर आप सोने की जूलरी नहीं खरीद पा रहे हैं तो सोने जैसी दिखने वाली आर्टिफिशियल ज्वेलरी ट्राई कर सकते हैं।

यह किफायती दामों पर मिल जाती है, लेकिन अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जल्दी काली पड़ जाती है। आर्टिफिशियल या गोल्ड-प्लेटेड ज्वेलरी देखने में भले ही सोने जैसी लगती हो, लेकिन इसकी चमक हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ लोगों की ज्वेलरी 2–3 महीने में ही काली पड़ने लगती है, जबकि अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी सही देखभाल के साथ 1–2 साल या उससे भी ज्यादा समय तक अपनी चमक बनाए रख सकती है।

क्यों काली पड़ जाती है सोने जैसी दिखने वाली आर्टिफिशियल ज्वेलरी?

आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर सोने जैसा रंग देने के लिए एक पतली मेटल कोटिंग की जाती है। समय के साथ यह कोटिंग पसीने, नमी, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, हवा में मौजूद ऑक्सीजन और त्वचा के प्राकृतिक pH के संपर्क में आकर धीरे-धीरे घिसने या ऑक्सीकरण की वजह से काली पड़ने लगती है।

आर्टिफिशियल ज्वेलरी को काला पड़ने से बचाने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

परफ्यूम और मेकअप के बाद ही पहनें ज्वेलरी

यह पढ़ने में बहुत सिंपल सी बात लगेगी लेकिन सबसे जरूरी नियम है। परफ्यूम, डियो, हेयर स्प्रे, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन में मौजूद केमिकल्स धीरे-धीरे ज्वेलरी की गोल्डन कोटिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा पहले मेकअप पूरा करें। परफ्यूम और डियो लगा लें और उसे सूखने दें। इसके बाद ही ज्वेलरी पहनें।

पहनने के बाद हमेशा साफ करके रखें

दिनभर पहनने के बाद ज्वेलरी पर पसीना, धूल और त्वचा का तेल जमा हो जाता है। अगर इन्हें ऐसे ही रख दिया जाए तो नमी धातु के साथ रिएक्शन करके उसकी चमक कम कर सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि हर बार उतारने के बाद सूखे माइक्रोफाइबर या मुलायम कॉटन के कपड़े से हल्के हाथ से पोंछें।ज्यादा रगड़ने से बचें।

नमी से दूर रखें

आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सबसे बड़ा दुश्मन नमी होती है। बाथरूम, गीली अलमारी या खुले वातावरण में रखने से उस पर जल्दी असर पड़ सकता है। इसलिए हर ज्वेलरी को अलग ज़िप-लॉक पाउच या ज्वेलरी पाउच में रखें। बॉक्स में सिलिका जेल का छोटा पैकेट रखने से अतिरिक्त नमी कम करने में मदद मिल सकती है। ज्वेलरी को बाथरूम या खिड़की के पास स्टोर न करें।

पानी से जितना हो सके बचाएं

हाथ धोते समय, नहाते समय, स्विमिंग पूल या बारिश में भीगने के दौरान ज्वेलरी पहनने से उसकी कोटिंग जल्दी खराब हो सकती है। स्विमिंग पूल के पानी में मौजूद क्लोरीन और कुछ क्लीनिंग केमिकल्स भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहाने, तैरने या बर्तन धोने से पहले ज्वेलरी उतार दें। अगर गलती से भीग जाए तो तुरंत मुलायम कपड़े से सुखा लें।

सही तरीके से स्टोर करें

कई लोग सारी ज्वेलरी एक ही डिब्बे में रख देते हैं। इससे एक-दूसरे से रगड़ लगती है और कोटिंग जल्दी खराब हो सकती है। इसलिए नेकलेस, चेन, झुमके और ब्रेसलेट को अलग रखें। हुक या क्लिप बंद करके रखें ताकि स्क्रैच न पड़ें। समय-समय पर बॉक्स खोलकर हवा लगने दें, लेकिन लंबे समय तक धूप में न रखें।