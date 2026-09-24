भारतीय घरों में खाना पकाने के लिए लोहे, स्टील से लेकर एल्युमिनियम तक के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। सेहत के लिहाज से एक्सपर्ट लोहे और स्टील के बर्तनों में भोजन पकाने की सलाह देते हैं। वहीं, एल्युमिनियम के बर्तनों में भोजन पकाने से बचने की सलाह दी जाती है। क्योंकि, गर्म होने पर कई बार एल्युमिनियम भोजन में घुलने लगता है। टमाटर, नींबू, सिरका और इमली जैसी खट्टी और अम्लीय चीजें एल्युमिनियम के साथ प्रतिक्रिया कर सकती हैं, जिससे धातु भोजन में मिल जाती है और यह सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। एल्युमिनियम में भोजन पकाने के लेकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। दरअसल, अभिनेता अरमान जैन हाल ही में एल्युमिनियम के बर्तन में खाना पकाते नजर आए।

अरमान जैन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह एल्युमिनियम के बर्तन में कुछ पकाते नजर आए। इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा था, “किचन में अरमान का होना एक महंगा एक्सरसाइज है।” उनके फैंस ने इस वीडियो को काफी पसंद किया है और कुछ यूजर्न ने उन्हें एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। एक यूजर ने लिखा, “एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल न करें।” एक अन्य यूजर ने भी इससे सहमति जताई है। वहीं, एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, क्या यह एल्युमिनियम का बर्तन है। कम से कम खाना पकाने के लिए इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें।”

एल्युमिनियम के बर्तन सुरक्षित हैं या नहीं

भारतीय घरों में कई सालों से खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये सस्ते मिलते हैं और साथ ही इन्हें साफ करना भी आसान होता है, जिसके चलते लोग इनका इस्तेमाल करना अधिक पसंद करते हैं। लेकिन क्या रोजाना एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना पकाना सुरक्षित है। आइए विशेषज्ञों से समझते हैं।

इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने गुरुग्राम के मारेन्गो एशिया हॉस्पिटल्स में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. पंकज खटाना से बातचीत की। उन्होंने बताया, एल्युमिनियम जल्दी गर्म हो जाता है और गर्मी को अच्छी तरह फैलाता है। इससे खाना जल्दी और समान रूप से पकता है। इसके अलावा एल्युमिनियम के बर्तन वजन में हल्के, इस्तेमाल करने में आसान और दूसरे कई बर्तनों की तुलना में सस्ते होते हैं। यही वजह है कि रोजाना खाना पकाने के लिए इन्हें सुविधाजनक माना जाता है।

सेहत के लिए कितने सही हैं एल्युमिनियम के बर्तन

डॉ. पंकज का कहना है कि एल्युमिनियम के बर्तनों में बहुत ज्यादा खट्टी चीजों को लंबे समय तक पकाने या रखने से बचना चाहिए। वह कहते हैं, “टमाटर, इमली, नींबू या सिरके वाली चीजें एल्युमिनियम के साथ प्रतिक्रिया कर सकती हैं। खासकर तब, जब बर्तन पुराना, खरोंच वाला या खराब हो। ऐसी स्थिति में कुछ मात्रा में एल्युमिनियम खाने में मिल सकता है।”

एल्युमिनियम के बर्तनों से होने वाले नुकसान

सामान्य गुणवत्ता वाले एल्युमिनियम के बर्तनों का कभी-कभार इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य को कोई बड़ा खतरा होने की बात नहीं मानी जाती। लेकिन एल्युमिनियम के संपर्क को कम करने के लिए बिना कोटिंग वाले एल्युमिनियम के बर्तनों में नमकीन और खट्टी चीजों को लंबे समय तक पकाने या रखने से बचना बेहतर है। गुरुग्राम के आर्टेमिस हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और ब्रेस्ट सर्जरी के प्रमुख डॉ. दीपक झा कहते हैं, “इस बात का कोई सबूत नहीं है कि एल्युमिनियम कैंसर का कारण बनता है।

हालांकि, लंबे समय तक अधिक मात्रा में एल्युमिनियम के संपर्क में रहने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर चिंता जरूर है।” वह आगे कहते हैं, “स्टेनलेस स्टील, कांच या खाना पकाने के लिए उपयुक्त दूसरे बर्तनों का इस्तेमाल करने से खाने में एल्युमिनियम की मात्रा को कम करने में मदद मिल सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि एल्युमिनियम के बर्तनों को लेकर घबराने या उनका इस्तेमाल पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं है। कुछ जरूरी सावधानियां बरतना और इनका सही तरीके से इस्तेमाल करना ज्यादा महत्वपूर्ण है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी तरह की दिनचर्या या उपाय शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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