लॉक डाउन में इस तरह घर पर इडली स्टीमर के जरिए बनाएं टेस्टी मोमोज

How to make momo at home: देश में पिछले 20 दिनों से कम्प्लीट लॉकडाउन है। कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए सब कुछ बंद है। ऐसे में मॉल, मूवीज, सिनेमा घर और होटलों के टेस्टी पकवानों को याद करना तो लाजिमी है। कई फूड लवर्स ऐसे हैं जो अपनी फूड क्रेविंग को गोलगप्पे, चाट और मोमोज जैसे स्ट्रीट फूड के अभाव में पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में घर पर इन आइटम्स को बनाकर खाना एक अच्छा विचार हो सकता है। अगर आप मोमोज और उसकी तीखी चटनी को मिस कर रहे हैं तो आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं, इसे बनाने के लिए आपके पास मोमो बनाने वाला स्टीमर हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप इसे इडली स्टीमर में भी बिना किसी दिक्कत के बना सकते हैं, आइए जानते हैं कैसै-

इन चीजों की होगी जरूरत:

1. 2 कप मैदा

2. आधा कप पानी (जरूरत पड़ने पर पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं)

3. आधा चम्मच कसी हुई अदरक

4. आधा चम्मच लहसुन

5. 1/2 चम्मच हरी मिर्च

6. 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए

7. 1 बारीक कटा गाजर

8. 1 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी

9. नमक स्वादानुसार

10. वेजिटेबल ऑयल

बनाने की विधि:

सबसे पहले हम मोमो की स्टफिंग यानि कि फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए एक फ्राइंग पैन को गैस पर गर्म होने के लिए रखें।

अब इसमें 3 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डालें। 3 बारीक कटी लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च और अदरक को सुनहरा होने तक भुन लें।

इतना करने के बाद इसमें प्याज गिराएं और तेज आंच पर सॉटे करें।

जब प्याज अच्छी तरह से फ्राय हो जाएं तो इसमें बारीक कटी गाजर और पत्ता गोबी मिलाएं और तेज आंच पर ही फ्राय करते रहें।

अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक और काली मिर्च पाउडर डालें। मोमो का फिलिंग तैयार है।

अब बारी है मैदा से डो बनाने की, आप जैसे आम दिनों में आटा गूंदते हैं मैदा को भी वैसे ही गूंद लें। अब छोटी-छोटी गोलियां बनाकर और थोड़ा सा आटा छिड़क कर इन्हें बेल लें।

बेलते समय इस बात का ध्यान रखें कि मोमो के डो को केवल साइड से ही बेलना चाहिए ताकि बीच का हिस्सा थोड़ा सा मोटा रहे। अब एक चम्मच स्टफिंग को बेले हुए डो के बीच में रख दें।

मोमो को बंद करने के लिए किनारों को अच्छी तरह प्लीट्स कर दें और हल्के हाथों से सब कुछ को मोमो के सेंटर में ले आएं।

इधर, इडली स्टीमर में थोड़ा पानी डालकर उसे 15 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ दें। हर एक कंटेनर के बीच में जगह जरूर रहने देना चाहिए और उन्हें हल्के से तेल के साथ ग्रीस करना भी न भूलें।

कुछ दूरी पर मोमोज को रखकर स्टीमर का ढ़क्कन लगा दें और 10-12 मिनट तक मोमोज को स्टीम होने दें। आप इसका लुत्फ तीखी मिर्च और लहसुन की चटनी या फिर सॉस के साथ उठा सकते हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। जनसत्‍ता टेलीग्राम पर भी है, जुड़ने के ल‍िए क्‍ल‍िक करें।