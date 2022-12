Mushroom During Pregnancy: हर महिला के जीवन में गर्भावस्था का बहुत महत्व होता है। इस दौरान महिलाओं को अपना और अपने गर्भ में पल रहे शिशु का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खासकर गर्भवती महिला को अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना बेहतर होता है जिनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसमें कई भ्रमित फल, सब्जियां और खाद्य पदार्थ हैं।

क्या आप गर्भावस्था के दौरान मशरूम खा (Can You Eat Mushrooms During Pregnancy?) सकती हैं? जैसे गर्भवती महिलाएं कई बार ऐसे सवालों के कारण भ्रमित हो जाती हैं। मशरूम इसी लिस्ट में से एक है। गर्भवती महिलाओं को शंका होती कि प्रेग्नेंसी के दौरान मशरूम नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में-

मशरूम एक लो कैलोरी फूड है। इसमें कई तरह के विटामिन और मिनरल्स होते हैं। मशरूम (Can I Eat Mushrooms While Pregnant?) को सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हालांकि, इसमें संदेह है कि क्या यह गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित है। आइए इस बारे में एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ रुचिका गर्ग, MBBS MD से जानते हैं-

गर्भावस्था के दौरान मशरूम खाने के फायदे

गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को मशरूम का सेवन करना बहुत ही अच्छा होता है। मशरूम (Eating Mushroom During Pregnancy- Safe or Unsafe?) विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। यह गर्भवती महिला और विकासशील बच्चे को भी कई लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन डी भी होता है जो गर्भावस्था के दौरान शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। यह महिलाओं की हड्डियों को मजबूत बनाता है।

मशरूम रोग (Is Mushroom Good For Pregnancy?) प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यह गर्भावस्था के दौरान महिला को बार-बार बीमार होने से बचाता है। साथ ही मशरूम में मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अतिरिक्त हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है। इसमें मौजूद जिंक, पोटैशियम और सेलेनियम बच्चे के विकास में मदद करते हैं।

क्या आप गर्भावस्था के दौरान मशरूम खा सकते हैं?

डॉक्टर गर्ग के मुताबिक गर्भावस्था के दौरान महिलाएं मशरूम (Should you eat mushrooms during pregnancy?) का सेवन खुलकर कर सकती हैं। लेकिन मशरूम खाते समय आपको सावधान रहने की जरूरत है। उदाहरण के लिए बाजार में कई तरह के मशरूम मिलते हैं। गर्भावस्था के दौरान पैरासोल मशरूम और फाल्स मोरल्स मशरूम का सेवन नहीं करना चाहिए।

मशरूम खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए

गर्भावस्था के दौरान मशरूम का सेवन (Is It Safe To Eat Mushroom During Pregnancy?) करने से कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन इसका सेवन सुरक्षित तरीके से करना चाहिए। उदाहरण के लिए: