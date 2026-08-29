Arbi Ki Kadhi Kaise Banaen: बरसात के मौसम में एक ही तरह की सब्जी खाकर हर कोई बोर हो सकता है। आलू, लौकी, तोरई और भिंड़ी इस दौरान खूब बनाई जाती हैं। ऐसे में घर के सदस्यों की डिमांड रहती है कि आज कुछ अलग बनाया जाए। अगर आप इस तरह की रेसिपी तलाश रहे हैं, तो अरबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखी और तरी वाली अरबी की सब्जी तो कई बार आपने खाई होगी, लेकिन इससे कढ़ी भी बनाई जा सकती है। जिसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आ सकती है।

अरबी की सब्जी बनाने के कई तरीके हैं लेकिन इसकी कढ़ी का अपना ही स्वाद होता है। यह तरीदार होती है और हाजमे को दुरुस्त रख सकती है। इसे बनाना भी आसान है। ग्रामीण इलाकों में इसे खूब पसंद किया जाता है। अगर आप अरबी की सब्जी से बोर हो गए हैं, तो इस बार कढ़ी की इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका।

सामग्री

अरबी- 300-400 ग्राम

दही- दो कप

प्याज- एक

लहसुन- तीन-चार कलियां

हरी मिर्च- दो-तीन

अजवाइन- आधा चम्मच

हींग- एक चुटकी

जीरा- एक चम्मच

अदरक- एक इंच

गरम मसाला पाडर- एक चम्मच

नमक- स्वादानुसार

बनाने का तरीका

सबसे पहले अरबी को अच्छी तरह धो लें और फिर इसे कुकर में उबालें। ठंडा होने पर इसके छिलके निकालकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें। अब प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को बारीक काटकर एक थाली में रख लें। इसके बाद कड़ाही में तेल गरम कर उसमें जीरा, तेज पत्ता, लौंग और अजवाइन हल्का सा भूनें। फिर कटा हुआ प्याज तथा लहसुन उसमें डाल दें और हल्का सुनहरा रंग आने तक भूनें। इसके बाद इसमें हींग, हल्दी और धनिया पाउडर डालें। इन्हें चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिला लें और कटी हुई हरी मिर्च तथा अदरक भी डाल दें। इसे धीमी आंच पर भूनें और फिर इसमें अरबी डाल दें। साथ ही नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर इसे करछी से पलटते हुए मिला लें।

इसे मध्यम आंच पर तब तक पकाएं, जब तक कि अरबी तले में चिपकने न लगे। अब इसमें दही तथा कसूरी मेथी डालें और धीमी आंच पर ढक्कन रखकर दो से तीन मिनट तक पकाएं। अंत में इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर आंच बंद कर दें। अब अरबी की कढ़ी बनकर तैयार है। इसे चपाती, नान या चावल के साथ परोसा जा सकता है।