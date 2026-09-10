APPLE DOODH SHARBAT RECIPE: कई बार हमारा कुछ मीठा ठंडा-ठंडा पानी का मन करता है। ऐसे में कोल्ड ड्रिंक या लस्सी से हटकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो आपको एक बार दूध-सेब से बना एनर्जी देने वाला ये शरबत जरूर ट्राई करना चाहिए। यह न केवल रिफ्रेशिंग ड्रिंक है बल्कि स्वादिष्ट और क्रीमी भी है।

इसका स्वाद इतना खास है कि एक ही गिलास में फ्रूट क्रीम, शरबत, फालूदा, आइसक्रीम और ठंडाई जैसा मजा महसूस होगा। खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। दूध, मेवा, सेब और कुछ आसान चीजों से तैयार यह ड्रिंक स्वाद के साथ आपको अच्छी एनर्जी भी देगा। एक बार बनाएंगे तो घर के बच्चे और बड़े, दोनों इसे बार-बार पीने की फरमाइश करेंगे।

बनाने के लिए जरूरी चीजें

1 लीटर ताजा दूध

1 कप पानी

4-5 चम्मच चीनी (स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं)

1 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर

8-10 बादाम

8-12 काजू

5-6 खजूर

4-5 केसर के धागे

½ चम्मच इलायची पाउडर

1 सेब

1 बड़ा चम्मच सब्जा सीड (वैकल्पिक)

आइस क्यूब (वैकल्पिक)

पिस्ता और बादाम, गार्निशिंग के लिए

दूध-शरबत बनाने के लिए सबसे पहले 1 लीटर ताजा दूध लें। इसमें 1 कप पानी डालें। इससे शरबत की कंसिस्टेंसी (गाढ़ापन) सही रहेगी। दूध को गैस पर चढ़ाएं और लगातार चलाते हुए एक उबाल आने दें।

अब इसमें 4-5 चम्मच चीनी डालें। आप स्वाद के अनुसार चीनी की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद 1 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर लें और उसमें थोड़ा सा दूध डालकर अच्छी तरह घोल बना लें। इससे शरबत का स्वाद बढ़ेगा और दूध में हल्की बाइंडिंग (गाढ़ापन) भी आएगी।

अब गैस की फ्लेम धीमी कर दें और कस्टर्ड का घोल धीरे-धीरे दूध में डालते हुए लगातार चलाते रहें। जैसे-जैसे इसे मिलाएंगे, दूध का टेक्सचर (बनावट) हल्का क्रीमी होने लगेगा। ध्यान रखें कि दूध को बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है।

अब मेवे का पेस्ट तैयार करें। इसके लिए 8-10 बादाम, 8-12 काजू और 5-6 खजूर लें। इन्हें पहले पानी में भिगोकर रखें। अब इन्हें ग्राइंडिंग जार में डालें। इसमें केसर के धागे और इलायची पाउडर डालें। थोड़ा सा दूध डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लें।

गैस बंद कर दें और तैयार दूध को थोड़ा ठंडा होने दें। इसके बाद इसमें मेवे वाला पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। आप चाहें तो इसमें 1 बड़ा चम्मच सब्जा सीड भी डाल सकते हैं। सब्जा सीड को इस्तेमाल करने से पहले करीब 15 मिनट पानी में भिगो लें। इससे शरबत का स्वाद और टेक्सचर दोनों अच्छे लगेंगे।

अब इसमें बारीक कटे या छोटे टुकड़ों में कटे सेब डालें। इसके बाद आइस क्यूब डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आइस क्यूब छोड़ भी सकते हैं और शरबत को ठंडा करके सर्व कर सकते हैं।

आखिर में ऊपर से पिस्ता और बादाम डालकर गार्निश करें। तैयार है रिच, क्रीमी और स्वादिष्ट सेब का दूध शरबत। इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आ सकता है।