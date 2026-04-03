Aparajita ka paudha kaise lagaen: रंग-बिरंगे फूल देखकर अगर आपका मन भी खुश हो जाता है तो आपकी घर में एक बारहमासी बेल जरूर लगानी चाहिए। इसका नाम है अपराजिता। यह पौधा न केवल देखने में सुंदर लगता है बल्कि इसके नीले फूल इसकी खूबसूरती में चार-चांद लगाने का काम करते हैं। इसे शंखपुष्पी या बटरफ्लाई पी फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा गर्म और नम जलवायु में तेजी से बढ़ता है और बीज से आसानी से उग जाता है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे गुरुवार या शुक्रवार को उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। मार्च–अप्रैल से सितंबर/अक्टूबर तक इसमें खूब फूल आते हैं। ठंड बढ़ने पर (नवंबर–जनवरी) फूल कम हो जाते हैं या रुक जाते हैं। अपराजिता दो रंगों में आती है – नीली और सफेद। अगर आप नीले फूल चाहती हैं तो बीज या पौधा लेते समय नीली किस्म ही लें।आइए जानें इसे लगाने का सही तरीका।

सबसे पहले मिट्टी का चयन ऐसे करें

इस पौधे को लगाने के लिए आपको अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए। मिट्टी बहुत भारी या चिपचिपी होगी, तो जड़ें सूख सकती हैं। इसके लिए गार्डन सॉइल, गोबर की खाद,रेत मिलाकर मिट्टी तैयार करें। इससे पौधे को हवा और नमी दोनों मिलते रहेंगे। आपको 50 प्रतिशत गार्डन सॉइल, 30 प्रतिशत वर्मीकंपोस्ट, 20 प्रतिशत रेत को अच्छे से मिक्स कर लेना है।

बीज घर लाने के बाद करें ये काम

बाजार से अपराजिता के बीज घर लाने के बाद सीधा इसे गमले में न डालें। पहले एक गिलास पानी में बीजों को रातभर के लिए भीगा दें। अगले दिन बीजों को एक एयरटाइट पॉलिथीन बैग में बंद कर दें। करीब 48 घंटों में बीजों का अंकुरण हो जाएगा। इसके बाद ही इन्हें रौंपे।

अपराजिता के बीज गमले में कैसे लगाएं?

मिट्टी में हाथों से छोटे-छोटे छेद करें। इसमें बीज डालें। गमले में 2 इंच की दूरी पर 6-7 बीज लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान बीजों का अंकुरण खराब न हो। इसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल दें। अपराजिता का पौधा जल्दी से सही प्रकार उग सके, इसके लिए रोजाना गमले को 6 से 7 घंटे धूप दिखाएं।

अपराजिता के पौधे में कितना पानी डालें?

इस पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। रोजाना मिट्टी में पानी डालें। अगर गमले में पानी रुकता है, तो जड़ें सड़ जाती हैं। इसलिए पानी सही मात्रा में डालें। कुछ ही दिनों में आपकी बेल के लिए पौधे उगने लगेंगे।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।