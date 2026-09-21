कई बार घर के आंगन या गमले में लगी तुलसी में चींटियां नजर आने लगती हैं। ऐसे में उन्हें देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर बार चींटियां पौधे को नुकसान पहुंचाए ऐसा नहीं है। कई बार वे मिट्टी में जगह मिलने या पौधे पर मौजूद छोटे कीड़ों की वजह से गमले तक पहुंचती हैं।

ऐसे में सिर्फ चींटियों को हटाने से पहले उनके आने की वजह पता करना ज्यादा जरूरी है। आइए जानते हैं तुलसी के गमले में चींटियां क्यों आती हैं और पौधे या चींटी को नुकसान पहुंचाए बिना उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है।

तुलसी के गमले में क्यों आने लगती हैं चींटियां?

पौधे पर हो सकते हैं छोटे कीड़े

सबसे पहले तुलसी की नई पत्तियों, कोमल तनों और पत्तियों की निचली सतह को देखें। अगर वहां बहुत छोटे कीड़े, चिपचिपापन या चमकदार परत दिखाई दे रही है, तो एफिड या दूसरे रस चूसने वाले कीड़े चींटियों के आने की वजह हो सकते हैं।

चींटियां बना सकती हैं मिट्टी में छोटा-सा ठिकाना

गमले की ढीली मिट्टी चींटियों के लिए सुरंग बनाने की आसान जगह हो सकती है। ऐसे मामले में चींटियां पौधे को सीधे नुकसान पहुंचा रही हों, यह जरूरी नहीं है।

पौधे पर मौजूद मीठा रस उन्हें कर सकता है आकर्षित

अगर एफिड या मिलीबग जैसे कीड़े मौजूद हैं, तो उनके छोड़े हुए मीठे रस की वजह से चींटियां बार-बार उसी पौधे पर पहुंच सकती हैं। कुछ चींटियां इन कीड़ों को दूसरे शिकारियों से बचाती भी हैं, इसलिए सिर्फ चींटियां हटाने से समस्या दोबारा आ सकती है।

पौधे को नुकसान पहुंचाए बिना चींटियां कैसे कम करें?

सबसे पहले तुलसी की पत्तियां ध्यान से जांचें

सिर्फ चींटियों को हटाने के बजाय यह देखें कि उनके साथ छोटे कीड़े या चिपचिपी परत तो नहीं है। अगर कीड़े दिखें तो पहले उसी समस्या पर काम करना ज्यादा जरूरी है।

पानी की हल्की धार से पौधा धोएं

पत्तियों और तनों पर मौजूद छोटे कीड़ों को पानी की धार से हटाया जा सकता है। यह शुरुआती एफिड समस्या में एक आसान तरीका है।

गमले की मिट्टी को लगातार गीला न रखें

चींटियां ढीली पॉटिंग मिट्टी में घोंसला बना सकती हैं। इसलिए तुलसी को जरूरत से ज्यादा पानी देना ठीक नहीं है। मिट्टी की ऊपरी परत सूखने पर ही अगली सिंचाई करें और गमले में पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था रखें। तुलसी के लिए अच्छी जल-निकासी वाली मिट्टी जरूरी है।

चींटियों का रास्ता पहचानें

देखें कि वे कहां से गमले तक पहुंच रही हैं। आसपास की दीवार, दूसरे पौधे या जमीन से रास्ता बना हो तो उसे हटाने से भी उनकी आवाजाही कम हो सकती है।

बहुत ज्यादा चींटियां हों तो मिट्टी बदलें

अगर चींटियों ने गमले की मिट्टी में ही कॉलोनी बना ली है। बार-बार लौट रही हैं, तो पौधे को सावधानी से निकालकर ताजा, साफ पॉटिंग मिक्स में लगाना एक विकल्प है। हालांकि यह हर छोटी चींटी की समस्या में करने की जरूरत नहीं है।

क्या चींटियां तुलसी को पहुंचाती हैं नुकसान?

आमतौर पर चींटियां पौधे को सीधे नुकसान नहीं पहुंचातीं। चिंता तब ज्यादा होनी चाहिए जब उनके साथ एफिड, मिलीबग, स्केल या व्हाइटफ्लाई जैसे कीट भी दिखाई दें। ये कीड़े पौधे का रस चूसते हैं और ज्यादा संख्या में होने पर पत्तियों और नई बढ़त को प्रभावित कर सकते हैं।