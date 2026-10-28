ग्रीस में शादी करने जा रहे अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन के शादी के कार्ड इन दिनों इंटरनेट पर सबका ध्यान खींच रहा है। इस कार्ड की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। लोग इसे देख-देखकर खूब चर्चा कर रहे हैं।

आइवरी और हल्के नीले रंग, बारीक नक्काशी और उभरी हुई डिजाइन इसे बेहद खास बनाती है। बता दें कि इस कार्ड को तैयार करने में करीब चार महीने लगे। इसे डिजाइन करने वाली रंजनी अयंगर ने बताया कि कपल चाहता था कि कार्ड ऐसा हो, जिसे मेहमान शादी के बाद भी याद के तौर पर अपने पास रख सकें। इसके लिए डिजाइन से लेकर रंगों और छोटी-छोटी चीजों तक पर खास ध्यान दिया गया।

एक पुराने बॉक्स से आया शादी के कार्ड का आइडिया

इस कार्ड का आइडिया एक ऐसे बॉक्स से आया, जिसे रंजनी अयंगर ने काफी पहले अपने लिए बनाया था। वह हरे और गुलाबी रंग का था और उस पर ग्रीक शैली में एक चेहरा उभरा हुआ था।

अनिरुद्ध और काव्या को उसका 3D डिजाइन पसंद आया। इसके बाद रंजनी ने सोचा कि शादी का कार्ड भी ऐसा होना चाहिए, जिसे खोलना अपने आप में एक खास अनुभव लगे।

रंजनी चाहती थीं कि बॉक्स खोलते समय चीजें धीरे-धीरे सामने आएं। शुरुआत में डिजाइन कुछ साधारण था, लेकिन काव्या ने इसमें अलग-अलग जगह 3D डिजाइन जोड़ने का सुझाव दिया। इसके बाद कई डिजिटल डिजाइन बनाए गए, ताकि कपल को पहले ही अंदाजा हो सके कि तैयार होने पर कार्ड कैसा दिखेगा।

सोशल मीडिया पर इस डिजाइन को बारोक शैली से जोड़कर देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि रंजनी को खुद इस शैली के नाम के बारे में तब पता चला, जब शादी का कार्ड वायरल होने लगा।

कपल चाहता था ऐसा कार्ड, जिसे सालों तक संभालकर रखा जा सके

शादी के कार्ड को लेकर अनिरुद्ध और काव्या की पसंद साफ थी। वे ऐसा डिजाइन चाहते थे, जो क्लासिक हो और कुछ साल बाद भी पुराना न लगे। उसमें उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कहानियां या खास जानकारियां शामिल करने के बजाय ऐसा लुक रखा गया, जिसे मेहमान लंबे समय तक याद के तौर पर अपने पास रख सकें।

रंगों के चुनाव में भी इसी बात का ध्यान रखा गया। शुरुआत में नीले और सफेद रंगों के साथ लाल रंग जोड़ने का विचार था, लेकिन आखिर में सिर्फ आइवरी और हल्के नीले रंगों को रखने का फैसला हुआ। इससे कार्ड का लुक सादा और खूबसूरत बना रहा। साथ ही, बारीक नक्काशी और 3D डिजाइन भी साफ नजर आते हैं।

कार्ड पर हैं 10 से 12 तरह की नक्काशी, हर हिस्से को हाथ से रंगा गया

इस शादी के कार्ड की सबसे खास बात इसकी कारीगरी है। यह लकड़ी से बना है और इस पर नक्काशी वाले करीब 10 से 12 अलग-अलग हिस्से लगाए गए हैं। हर हिस्से को पहले बॉक्स पर चिपकाया जाता है और फिर हाथ से रंगा जाता है। यानी इसे तैयार करने में मशीनों के साथ-साथ हाथ से भी काफी बारीक काम किया गया है।

बॉक्स को थोड़ा पुराना और घिसा हुआ लुक देने के लिए भी एक खास तरीका अपनाया गया। इसके अलावा, इसे आसानी से खोलने और बंद करने के लिए अलग-अलग तरह के कब्जे (हिंज) आजमाए गए। एक सामग्री इस्तेमाल करने पर बॉक्स सस्ता दिखने लगा, इसलिए टीम को दूसरा तरीका तलाशना पड़ा।

रंजनी ने बताया कि इसे बनाते समय कई बार ऐसी मुश्किलें आईं, जब उन्हें समझ नहीं आता था कि आगे कैसे बढ़ें। इन परेशानियों को दूर करने में उनकी टीम, कारीगरों और प्रिंटिंग से जुड़े लोगों ने मदद की।

एक कार्ड तैयार करने में लग सकते हैं कई घंटे

इस शादी के कार्ड का डिजाइन तैयार करने से लेकर उसे बनाने तक की पूरी प्रक्रिया में करीब साढ़े तीन से चार महीने लगे। वहीं, एक कार्ड को बनाने और उसकी अलग-अलग प्रक्रियाओं में कुल मिलाकर लगभग दो से पांच घंटे लग सकते हैं। इसमें हाथ से रंगाई और दूसरी बारीक चीजें भी शामिल हैं।

बॉक्स का आकार करीब 10 इंच है और इसका वजन मध्यम है। इसके साथ मेल खाते बैग भी दिए गए हैं। अंदर कुछ दूसरी चीजें भी रखी गई हैं, लेकिन डिजाइनर ने उनके बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि ऐसे कुल कितने कार्ड तैयार किए गए हैं।

बिल्कुल ऐसा ही कार्ड दोबारा बनाना क्यों है मुश्किल?

इस कार्ड को खास बनाने वाली एक और बात यह है कि इसे बिल्कुल इसी तरह दोबारा बनाना आसान नहीं होगा। इसे तैयार करने के लिए भारत के अलग-अलग हिस्सों से सामग्री मंगाई गई थी। कुछ चीजें खास इसी प्रोजेक्ट के लिए बनवाई गई थीं।

रंजनी के मुताबिक, कुछ सामग्रियां सीमित मात्रा में मिली थीं और हो सकता है कि वे दोबारा न मिले। ऐसे में अगर बाद में इसी डिजाइन के और कार्ड बनाने हों, तो बिल्कुल वैसा ही रूप तैयार करना मुश्किल होगा।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और संबंधित डिजाइनर से मिली जानकारी पर आधारित है।