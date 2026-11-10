कहते हैं ‘कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी’। भारत विविधताओं का देश है, यहां धर्म, भाषा, संस्कृति, रहन-सहन, खान-पान और भूगोल में अपार भिन्नताएं होने के बावजूद लोगों में राष्ट्रीय एकता बनी हुई है। खान-पान की बात करें तो आपको हर राज्य में कुछ न कुछ अलग परंपराएं और स्वाद मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे पूथरेकुलु मिठाई के बारे में, जो आंध्र प्रदेश की एक प्रसिद्ध और पारंपरिक मिठाई है। इसकी खासियत इसमें मिलाई जाने वाली सामग्री और इसका स्वाद है।

भारत के हर राज्य में कुछ ऐसी पारंपरिक मिठाइयां हैं, जिनका स्वाद और बनाने का तरीका उन्हें दूसरी मिठाइयों से अलग बनाता है और पूथरेकुलु भी इन्हीं में से एक है। इसे चावल के आटे, गुड़ और घी की मदद से तैयार किया जाता है। यह दिखने में बेहद पतली कागज जैसी पतली परतों में लिपटी नजर आती है, जिसके चलते इसे ‘पेपर स्वीट’ भी कहा जाता है। पूथरेकुलु की सबसे बड़ी खासियत इसे बनाने का खास तरीका है और मुंह में रखते ही आसानी से घुल जाती है। आंध्र प्रदेश में इसे खास अवसरों, त्योहारों और पारिवारिक समारोहों में जरूर बनाई जाती है। हालांकि, अब आप इसे वहां के मिष्ठान केंद्र पर भी आसानी से खरीद सकते हैं।

पूथरेकुलु बनाने के लिए सामग्री

1 कप चावल

आधा कप बारीक कुटा हुआ गुड़

4-5 बड़े चम्मच देसी घी

2 बड़े चम्मच काजू

2 बड़े चम्मच बादाम

1 बड़ा चम्मच पिस्ता

आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर

जरूरत के अनुसार पानी

पूथरेकुलु बनाने का तरीका

सबसे पहले चावल को अच्छी तरह धोकर करीब 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद पानी निकालकर चावल को मिक्सी में बारीक पीस लें। इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर दूध जैसा पतला घोल तैयार करें। चावल के दाने या गांठें नहीं होनी चाहिए।

पतली शीट बनाने का तरीका

अब एक मिट्टी का बर्तन उल्टा करके गर्म करें। एक साफ, पतले सूती कपड़े को चावल के घोल में डुबोएं और अतिरिक्त घोल निकाल दें। इसके बाद कपड़े को गर्म बर्तन की सतह पर तेजी से फेरें। ऐसा करने से बर्तन पर चावल के घोल की बहुत पतली परत बन जाएगी। कुछ ही सेकंड में यह सूखकर शीट का रूप ले लेगी। इसे सावधानी से निकालकर अलग रख दें।

अब काजू, बादाम और पिस्ता को बारीक काट लें। चाहें तो इन्हें हल्का भून भी सकते हैं। इसके बाद गुड़ को कद्दूकस करके या कूटकर बारीक कर लें और इसमें इलायची पाउडर मिला दें। तैयार चावल की शीट को समतल जगह पर रखें। इसके ऊपर थोड़ा घी लगाएं। अब गुड़ का बूरा और कटे हुए सूखे मेवे डालें। ध्यान रखें कि भरावन बहुत ज्यादा न हो, वरना शीट मोड़ते समय टूट सकती है। अब शीट को धीरे-धीरे मोड़कर रोल या आयताकार आकार दें। इसके ऊपर हल्का घी लगा सकते हैं। इसी तरह बाकी शीट्स से भी पूथरेकुलु तैयार कर लें।

बताते चलें कि मिठाई को बनाने में स्थानीय किस्म के चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल को भिगोकर पीसा जाता है और उससे एक पतला घोल तैयार किया जाता है। पूथरेकुलु को साल 2023 में भौगोलिक संकेतक (GI) टैग भी मिल चुका है।

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