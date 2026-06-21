भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहां हजारों वर्षों पहले बने कई मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला, इंजीनियरिंग और रहस्यमयी विशेषताओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। आधुनिक विज्ञान और तकनीक के इस युग में भी कुछ मंदिर ऐसे हैं, जिनसे जुड़े रहस्यों का पूरी तरह समाधान नहीं हो पाया है। इन मंदिरों की संरचना और उनसे जुड़ी मान्यताएं लोगों को हैरान कर देती हैं। आइए जानते हैं भारत के 6 ऐसे रहस्यमयी मंदिरों के बारे में, जो आज भी एक्सपर्ट्स और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

जगन्नाथ मंदिर, पुरी (ओडिशा)

ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर अपने शिखर पर लगे ध्वज और रहस्यमयी छाया के लिए जाना जाता है। (Photo Source: Pexels)

ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर हिंदू धर्म के चार प्रमुख धामों में से एक है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य लोगों को चौंकाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता दिखाई देता है। इसके अलावा, मंदिर के ऊपर से पक्षियों का न उड़ना और शिखर की छाया का स्पष्ट रूप से दिखाई न देना भी लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। हर दिन पुजारी बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरण के ऊंचे शिखर पर चढ़कर ध्वज बदलते हैं, जो अपने आप में एक अनूठी परंपरा है।

बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर (तमिलनाडु)

तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर 80 टन वजनी पत्थर को शिखर पर स्थापित करने की अनोखी तकनीक के कारण चर्चा में रहता है। (Photo Source: Pexels)

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजा राजा प्रथम ने वर्ष 1010 ईस्वी में कराया था। लगभग 216 फीट ऊंचा यह मंदिर अपनी भव्यता और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के शिखर पर लगभग 80 टन वजनी ग्रेनाइट पत्थर स्थापित है। हैरानी की बात यह है कि उस समय इतनी भारी चट्टान को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा। इसके अलावा, यह भी कहा जाता है कि दोपहर के समय मंदिर के विशाल शिखर की छाया जमीन पर स्पष्ट रूप से नहीं पड़ती।

वीरभद्र मंदिर, लेपाक्षी (आंध्र प्रदेश)

आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी स्थित वीरभद्र मंदिर का एक स्तंभ जमीन को पूरी तरह नहीं छूता, जिसे ‘हैंगिंग पिलर’ कहा जाता है। (Photo Source: Pexels)

आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में स्थित वीरभद्र मंदिर अपने ‘हैंगिंग पिलर’ यानी लटकते हुए स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में लगभग 70 पत्थर के स्तंभ हैं, जिनमें से एक स्तंभ जमीन को पूरी तरह स्पर्श नहीं करता। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उसके नीचे से कपड़ा या कागज आसानी से निकाला जा सकता है। स्थानीय कथाओं के अनुसार, ब्रिटिश काल में इंजीनियरों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की थी, लेकिन स्तंभ को हिलाने पर आसपास के स्तंभों का संतुलन प्रभावित होने लगा, जिसके बाद उन्होंने अध्ययन रोक दिया। यह स्तंभ मंदिर की पूरी संरचना का भार संतुलित करने में कैसे मदद करता है, यह आज भी इंजीनियरों और वास्तु विशेषज्ञों के लिए एक रहस्य बना हुआ है।

रंगनाथस्वामी मंदिर, श्रीरंगम (तमिलनाडु)

तमिलनाडु का रंगनाथस्वामी मंदिर अपनी एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रक्चर और विशाल परिसर के लिए प्रसिद्ध है। (Photo Source: Pexels)

श्रीरंगम का रंगनाथस्वामी मंदिर दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय हिंदू मंदिर परिसरों में गिना जाता है। मंदिर की संरचना हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान से प्रेरित मानी जाती है। यह मंदिर सात परकोटों या दीवारों से घिरा हुआ है, जिन्हें हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में वर्णित सात लोकों या सात द्वीपों का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि वर्ष के कुछ विशेष दिनों में उगते सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में स्थापित भगवान रंगनाथ की प्रतिमा पर पड़ती है। हजारों वर्ष पहले इतनी सटीक खगोलीय योजना का उपयोग करना आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करता है।

कैलाशनाथ मंदिरर, एलोरा (महाराष्ट्र)

महाराष्ट्र का कैलाशनाथ मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है, जो प्राचीन भारतीय शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। (Photo Source: Pexels)

महाराष्ट्र के एलोरा गुफा परिसर में स्थित कैलाशनाथ मंदिर भारतीय शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। माना जाता है कि इस पूरे मंदिर को एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया था। एक्सपर्ट्स के अनुसार, इसके निर्माण के दौरान लाखों टन पत्थर हटाए गए होंगे। मंदिर की बारीक नक्काशी, विशाल स्तंभ और बहुमंजिला संरचना देखकर यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि इसे प्राचीन काल में सीमित संसाधनों के साथ बनाया गया था। यही वजह है कि यह मंदिर आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी वास्तु चमत्कारों में गिना जाता है।

सोमनाथ मंदिर, गुजरात

गुजरात के सोमनाथ मंदिर से जुड़े तैरते शिवलिंग की कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। (Photo Source: Pexels)

गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भी कई रहस्यमयी कथाओं से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार, कभी यहां स्थापित शिवलिंग हवा में तैरता हुआ प्रतीत होता था। 11वीं शताब्दी के विद्वान अल-बिरूनी ने भी अपने लेखों में इस घटना का उल्लेख किया था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह प्रभाव चुंबकीय पत्थरों की सहायता से उत्पन्न किया गया होगा, जबकि अन्य इसे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ज्ञान का उदाहरण मानते हैं। हालांकि इस दावे के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन यह रहस्य आज भी लोगों की जिज्ञासा का विषय बना हुआ है।

Also Read

ये हैं भारत के सबसे अमीर मंदिर जहां हर साल किया जाता है लाखों-करोड़ों का दान