फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्रियां कलाकारी के साथ-साथ अपनी खूबसूरती को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। अक्सर फैंस के बीच यह सवाल रहता है कि आखिर ऐसा वह क्या खाती हैं या चेहरे पर लगाती हैं जिससे उनकी त्वचा इतनी दमकती रहती है। इसके साथ ही समय-समय पर कई बॉलीवुड अभिनेत्रियां अपनी त्वचा की देखभाल के अलग-अलग तरीके साझा करती रहती हैं। दीपिका पादुकोण को फॉइल शीट मास्क के साथ, सामंथा रुथ प्रभु को आई पैच के साथ और प्रियंका चोपड़ा को रेड लाइट थेरेपी मास्क के साथ देखा जा चुका है। अनन्या पांडे भी बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक हैं, लेकिन क्या आपको पता है उनकी दमकती त्वचा का क्या राज है। आइए जानते हैं:

अनन्या पांडे का फेस मास्क

बात साल 2020 की है जब अनन्या ने एले इंडिया के लिए अपने बाथरूम में स्किनकेयर से जुड़ा एक वीडियो बनाया था। इसमें उन्होंने अपनी मां का बताया हुआ एक आसान घरेलू नुस्खा साझा किया था। यह सिर्फ तीन चीजों से बना फेस मास्क है- हल्दी, शहद और दही।

इस फेस मास्क के फायदे

अनन्या पांडे के इस घरेलू स्किनकेयर फेस मास्क को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने काया लिमिटेड की कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. रोजी बडयाल से बातचीत की तो उन्होंने बताया, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। यह त्वचा से मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है और नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। इससे त्वचा अधिक साफ, मुलायम और जवां नजर आ सकती है। दही में मॉइस्चराइजिंग गुण भी होते हैं, जो त्वचा में नमी बनाए रखने के साथ जलन और लालिमा को शांत करने में मदद कर सकते हैं।

हल्दी में सूजन कम करने और त्वचा की रंगत निखारने वाले गुण पाए जाते हैं। यह मुंहासों को कम करने, दाग-धब्बों को कम करने और त्वचा की रंगत को एकसार करने में मदद कर सकती है। शहद की बात करें, तो इसमें प्राकृतिक ह्यूमेक्टेंट पाया जाता है, जो त्वचा की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। इससे त्वचा मुलायम और कोमल बनी रह सकती है। डॉ. रोजी के मुताबिक, शहद में एंटीमाइक्रोबियल गुण भी होते हैं, जो मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने और त्वचा की सूजन को शांत करने में मदद कर सकते हैं।

ध्यान रखें ये बातें

इस घरेलू नुस्खे को अपनी स्किनकेयर रूटीन में शामिल करने से पहले अपनी त्वचा के प्रकार, एलर्जी और त्वचा से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखना जरूरी है। विशेषज्ञ के अनुसार, इस फेस मास्क का इस्तेमाल सप्ताह में एक या दो बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को एक्जिमा, रोसैसिया या डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना इस फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

इस फेस मास्क का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने पर कुछ लोगों को मुंहासे, त्वचा पर लालिमा, खुजली, रूखापन और त्वचा की संवेदनशीलता बढ़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

डॉ. बडयाल का कहना है कि हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपकी त्वचा इस फेस मास्क के इस्तेमाल के बाद कैसी प्रतिक्रिया दे रही है। उसी के अनुसार इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वह कहती हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किनकेयर विशेषज्ञ से सलाह लेने पर आपकी त्वचा की जरूरत के हिसाब से उचित सुझाव मिल सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान मिली जानकारी पर आधारित है। किसी भी तरह की स्किनकेयर रूटीन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

यह भी पढ़ें

दाग-धब्बे से मुंहासे तक दूर कर सकती है फिटकरी, जानें इस्तेमाल करने का सही तरीका

