अनंत चतुर्दशी का व्रत 25 सितंबर 2026 को रखा जाएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इसे आम बोलचाल वाली भाषा में अनंत चौदस भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। भक्त पीला चंदन, अक्षत, फूल, माला, फल, तुलसी दल चढ़ाकर भगवान को भोग लगाते हैं। इस दिन आप भगवान को घर में शुद्ध तरीके से भोग बनाकर लगा सकते हैं। गन्ने के रस और केसर की खीर का भोग बनाने के लिए यहां से रेसिपी आप नोट कर सकते हैं।

गन्ने के रस की खीर बनाने की रेसिपी

गन्ने के रस से बनी खीर का स्वाद दूध वाली खीर से थोड़ा अलग होता है। इसमें गन्ने के रस की प्राकृतिक मिठास आती है, इसलिए आमतौर पर अलग से चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे बनाने के लिए चावल, गन्ने का रस और कुछ सूखे मेवे ही काफी हैं।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

2 लीटर ताजा गन्ने का रस

150 ग्राम चावल

8-10 काजू और बादाम, कटे हुए

1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर

पानी, जरूरत के अनुसार

ऐसे बनाएं गन्ने के रस की खीर

इसे बनाने के लिए चावल को अच्छी तरह धोकर करीब 30 मिनट से 1 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। फिर बाजार से लाए गन्ने के रस को किसी साफ और बड़े बर्तन में बारीक छलनी से छान लें। फिर गन्ने के रस को मोटे तले वाले बड़े बर्तन में डालकर मध्यम आंच पर गर्म करें। इसके बाद रस में उबाल आने लगे तो आंच धीमी कर दें। फिर गर्म करते समय रस के ऊपर झाग या मैल जैसी परत दिखाई दे सकती है।

इसे चम्मच या बारीक छलनी की मदद से धीरे-धीरे निकालते रहें। जब ऊपर झाग आना काफी कम हो जाए तो अगले चरण पर जाएं।इसके बाद आपको भीगे हुए चावल का पानी निकालकर उन्हें गन्ने के रस में डाल देना है। धीमी आंच पर चावल को पकने दें और बीच-बीच में खीर को चलाते रहें, ताकि चावल बर्तन के तले में चिपके नहीं। जब चावल अच्छी तरह पक जाएं और रस थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तो इसमें कटे हुए काजू-बादाम और इलायची पाउडर डाल दें। करीब 3-5 मिनट और पकाने के बाद गैस बंद कर दें। खीर ठंडी होने पर और गाढ़ी हो जाएगी।

केसर-बादाम स्पेशल खीर बनाने की रेसिपी

दूध, चावल, केसर और सूखे मेवों से बनने वाली यह खीर स्वाद में रिच और खुशबूदार होती है। इसे आसानी से बनाया जा सकता है।

तैयार कर लें ये सामग्री

1 लीटर फुल क्रीम दूध

1/2 कप चावल

10 बादाम

8-10 काजू

5-6 पिस्ता

14-15 केसर के धागे

1 चम्मच देसी घी

चीनी, स्वादानुसार

1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर

ऐसे बनाएं केसर-बादाम खीर

सबसे पहले चावल को अच्छी तरह धोकर करीब 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। इसी दौरान बादाम, काजू और पिस्ता को बारीक काटकर अलग रख लें। फिर एक छोटी कटोरी में थोड़ा गर्म दूध लें और उसमें केसर के धागे डालकर भिगो दें। इससे केसर का रंग और खुशबू दूध में अच्छी तरह आ जाएगी। अब एक मोटे तले वाले बर्तन में फुल क्रीम दूध डालकर मध्यम आंच पर गर्म करें। दूध में उबाल आने लगे तो आंच धीमी कर दें। भीगे हुए चावलों का पानी निकाल लें। एक पैन में 1 चम्मच घी गर्म करें और चावल को करीब 1-2 मिनट हल्का भून लें। चावल का रंग बदलने या ज्यादा भूरा करने की जरूरत नहीं है।

अब इन चावलों को गर्म दूध में डाल दें। धीमी आंच पर चावल और दूध को पकाएं। बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि चावल बर्तन के तले में न लगें। जब चावल अच्छी तरह पक जाएं और दूध धीरे-धीरे गाढ़ा होने लगे, तब इसमें स्वादानुसार चीनी डालें। अच्छी तरह मिलाकर कुछ मिनट और पकाएं। अब कटे हुए बादाम, काजू और पिस्ता डालकर मिलाएं। इसके बाद इलायची पाउडर डाल दें। आखिर में केसर वाला दूध खीर में डालें और अच्छी तरह मिला दें। धीमी आंच पर करीब 5-10 मिनट और पकाएं, ताकि केसर का रंग और खुशबू खीर में अच्छी तरह मिल जाए। जब खीर आपकी पसंद के मुताबिक गाढ़ी हो जाए तो गैस बंद कर दें। ध्यान रखें कि ठंडी होने के बाद खीर और गाढ़ी होती है।