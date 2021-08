टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। करीब 41 साल बाद हॉकी में जीत हासिल करने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। बता दें, भारतीय हॉकी टीम का ब्रॉन्ज मेडल के लिए यह मुकाबला जर्मनी के साथ हुआ था। टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। भारतीय हॉकी टीम की जीत पर फैन्स के साथ-साथ सेलेब्रिटीज भी लगातार ट्वीट करके बधाइयां दे रहे हैं।

बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जीत पर ट्वीट करते हुए लिखा, “मैं अचानक से कलर ब्लाइंड हो गया हूं। यह ब्रॉन्ज मुझे गोल्ड जैसा दिख रहा है।” आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साथ ही कुछ लोग आनंद महिंद्रा से भारतीय टीम की जीत पर अनोखी डिमांड भी कर रहे हैं।

आदित्य नाम के एक यूजर ने लिखा, “क्या बोलते हो? एक-एक महिंद्रा एसयूवी सारे स्टाफ और टीम मेंबर्स को।” कुलदीप सुल्तान नाम के यूजर ने लिखा, “मिस्टर महिंद्रा, मैं जानता हूं कि आप खिलाड़ियों के प्रति उदार हैं। योग्य खिलाड़ियों को आप गिफ्ट भी देते हैं। हमारी हॉकी टीम के लिए भी कोई गिफ्ट है? इससे हमें अगले ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल प्राप्त करने में मदद मिलेगी।”

I have suddenly become colour-blind. That Bronze looks Golden to me… #ChakDeIndia #TokyoOlympics2020

https://t.co/0FHbNrtnA1

— anand mahindra (@anandmahindra) August 5, 2021