जब आनंद महिंद्रा को बेटी ने कह दिया था ‘लूजर’, जानिये क्या थी वजह

देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक ‘महिंद्रा ग्रुप’ के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह अक्सर समसामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखते नजर आ जाते हैं। असल जिंदगी में आनंद महिंद्रा बेहद ही सरल स्वभाव और साधारण व्यक्तित्व वाले हैं। 1 मई 1955 को जन्में आनंद महिंद्रा की जिंदगी काफी दिलचस्प रही है।

यह बेहद ही कम लोगों को पता है कि आनंद महिंद्रा को फिल्मों और फोटोग्राफी में गहरी रुचि है। उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट के अलावा फिल्म निर्माण में भी डिग्री ले रखी है। आनंद महिंद्रा ने साल 1973 में हावर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट किया था। इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भी उनके साथ पढ़ते थे। हालांकि, एक बात को लेकर आनंद महिंद्रा बिल गेट्स से काफी चिढ़ते थे।

इस बात का खुलासा आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए किया था। दरअसल, रमेश बाबू नाम के यूजर ने बिल गेट्स और आनंद महिंद्रा की एक पुरानी तस्वीर साझा की। इस फोटो को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, “मैंने नेटफ्लिक्स पर ‘इंसाइड बिल्स ब्रेन- डिकोडिंग बिल गेट्स’ सीरिज देखी। उसमें मुझे यह तस्वीर मिली। आनंद महिंद्रा आप लोग किस विषय पर इतनी गहन चर्चा कर रहे हैं? यह कब और कहां हुआ?”

Haven’t seen the series..Didn’t know this pic was flashed in it. Thank you for sharing, because this meeting was in ‘97 during Bill’s first ever trip to India & I had no record of it since there were no cell cameras at the time..Just a photographer from Fortune(?) magazine (1/4) https://t.co/StLthh0Kcr — anand mahindra (@anandmahindra) December 24, 2019

Bill started at Harvard College the same year I did (‘73) and famously dropped out to start Microsoft. But the Microsoft team didn’t request this meeting because we were classmates; they asked to meet us because M&M at that time was one of the 1st adopters of WindowsNT 4.0 (2/4) pic.twitter.com/a8n4dOgLA7 — anand mahindra (@anandmahindra) December 24, 2019

इस ट्वीट का जवाब देते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, “मैंने यह सीरिज नहीं देखी। पता नहीं था कि यह फोटो उस सीरिज में दिखाई गई है। इस फोटो को शेयर करने के लिए धन्यवाद। क्योंकि, यह मीटिंग 1997 की है, जब बिल पहली बार भारत आए थे। मेरे आपस इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि, उस दौरान कैमरे वाले फोन नहीं हुआ करते थे। वहां सिर्फ फॉर्च्यून मैगजीन का एक फोटोग्राफर मौजूद था।”

Bill kept his cool & asked “Why the grudge?” I replied: ‘My daughter asked which of my college classmates were now famous & when I told her your name, she said:’What a loser you are Dad!’ So thanks to you, I’ll always be a loser to my kids!’ We had a big laugh at that..(4/4)r pic.twitter.com/6ahkLwNqUm — anand mahindra (@anandmahindra) December 24, 2019

आनंद महिंद्रा ने आगे बताया कि बिल गेट्स और मैं एक साथ हावर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उन्होंने लिखा, “हम दोनों साथ पढ़ा सकते थे। लेकिन बिल गेट्स ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत की। माइक्रोसॉफ्ट ने इस मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं की थी, क्योंकि, हम दोनों क्लासमेट्स थे। तो उन्होंने पूछा कि हमें मिलना चाहिए, क्योंकि, उस दौरान महिंद्रा एंड महिंद्रा ही केवल ऐसी कंपनी थी, जिसने विंडोस एनटी 4.0 को अपनाया था।”

बिल गेट्स से इसलिए चिढ़ते थे आनंद महिंद्रा: आनंद महिंद्रा ने बताया कि जब बिल गेट्स मीटिंग के लिए आए, तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि मुझे लगता है कि शायद हम हावर्ड यूनिवर्सिटी में एक साथ थे? इस पर मैंने कहा था- हां, हम कभी मिले नहीं थे, लेकिन मुझे अब आपसे जलन होती है।

बिल गेट्स ने जब इसको लेकर सवाल किया, तो मैंने कहा, “मेरी बेटी पूछ रही थी कि मेरे साथ पढ़े कौन-कौन लोग मशहूर हुए हैं? जब मैंने बिल गेट्स का नाम लिया तो उसने कहा कि पापा आप कितने बड़े लूजर हैं। इसलिए थैंक्यू बिल गेट्स, आपकी वजह से मैं अपने बच्चों के सामने हमेशा लूजर ही रहूंगा।” इसके बाद हम दोनों खूब हंसे थे।