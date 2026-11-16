फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्रियां अपनी अदाकारी के साथ ही खूबसूरत त्वचा, सिल्की और शाइनी बालों के लिए भी जानी जाती हैं। अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि अभिनेत्रियां किस तरह अपने बालों की देखभाल करती हैं, जिससे उनके बाल इतने घने, लंबे और चमकदार कैसे रहते हैं। अमृता अरोड़ा भी फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकाराओं में से एक हैं। अभिनेत्री ने अपने और अपनी बहन मलाइका अरोड़ा के लंबे, घने और खूबसूरत बालों का राज बताया है।

अभिनेत्री ने पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में अपनी मां के पुराने हेयर ऑयल नुस्खे को साझा किया है। यह नुस्खा उनकी मां को उनकी नानी से मिला और परिवार में कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। अमृता ने बताया, “मेरी मां ने यह नुस्खा अपनी मां से सीखा था। वह आज भी घर पर यह तेल बनाती हैं और हमें देती हैं। जब भी तेल का नया बैच तैयार होता है, तो वह मुझे और मलाइका को भेज देती हैं। इस तेल को बनाने के लिए बराबर मात्रा में कोल्ड प्रेस्ड नारियल तेल, अरंडी का तेल, प्याज का रस, काले बीजों का तेल और मेथी दाने मिलाए जाते हैं। इसके साथ एक पूरा प्याज और गुड़हल का फूल भी डाला जाता है। इन सभी चीजों को एक साथ उबाला जाता है। इसके बाद तेल को छानकर ठंडा किया जाता है और फिर बोतलों में भर लिया जाता है।”

आगे वह बताती हैं, “यह तेल बालों को समय से पहले सफेद होने से रोकने, बालों की ग्रोथ बढ़ाने और झड़ने की समस्या कम करने के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं और मलाइका बचपन से ही इस तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं।”

कितना असरदार है यह तेल

इस तेल के बारे में इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने स्किनबीबी के सह-संस्थापक, त्वचा रोग विशेषज्ञ और पीआरएसी के प्रमुख सदस्य डॉ. प्रवीण बनोडकर से बातचीत की तो उन्होंने बताया, नारियल तेल, अरंडी का तेल, प्याज का रस, गुड़हल, मेथी और कलौंजी जैसे पारंपरिक तत्वों को मिलाने से एंटीऑक्सीडेंट गुण मिल सकते हैं। ये चीजें सिर की त्वचा और बालों को पोषण देने और उन्हें बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। हालांकि, इसका असर हर व्यक्ति पर अलग-अलग हो सकता है। उनका कहना है कि घरेलू नुस्खों से जुड़े पारंपरिक दावों और वैज्ञानिक रूप से साबित फायदों के बीच अंतर समझना जरूरी है।

वहीं, मुंबई के डॉ. शरीफा स्किन केयर क्लिनिक की त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. शरीफा चौसे ने बताया कि इस तरह के तेल को अक्सर बालों की ग्रोथ बढ़ाने और सिर की त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए घरेलू उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह बालों को नमी देने में मदद कर सकता है। नारियल और अरंडी का तेल बालों में चमक लाते हैं, जबकि प्याज के तेल में बालों की ग्रोथ बढ़ाने की कुछ संभावनाएं देखी गई हैं। हालांकि, इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि इन सभी चीजों को मिलाकर बनाया गया तेल बालों का झड़ना रोक सकता है या उन्हें समय से पहले सफेद होने से बचा सकता है।

डॉ. बनोडकर ने चेतावनी दी है कि इस तरह के घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल सही मात्रा में करना चाहिए। इन्हें डॉक्टर की सलाह से चल रहे त्वचा या बालों के इलाज की जगह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरी सावधानियां बरतते हुए इन नुस्खों को अतिरिक्त देखभाल के तौर पर अपनाया जा सकता है।

वहीं, डॉ. शरीफा चौसे ने सलाह दी कि किसी भी तेल या घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले त्वचा पर पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। अगर इसके इस्तेमाल से खुजली, जलन या किसी तरह की परेशानी होती है, तो तुरंत इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर लगातार बाल झड़ रहे हैं, तो इसकी असली वजह जानने के लिए त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारियों और इस विषय पर विशेषज्ञों से हुई बातचीत पर आधारित है।

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