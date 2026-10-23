भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं। इन दिनों उनके मुंबई वाले नए घर की झलक उनके प्रशंसकों के बीच में चर्चा की विषय बनी हुई है। घर का हल्का-सफेद इंटीरियर, खुली बालकनी से दिखता समंदर और पारंपरिक अंदाज में बना मंदिर इसकी खासियत हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक्ट्रेस ने घर में मेकअप और कंटेंट बनाने के लिए अलग जगह तैयार करने का भी प्लान बनाया है।

इस साल खरीदे गए उनके नए अपार्टमेंट की झलक एक होम टूर के जरिए सामने आई है। इस दौरान आम्रपाली ने अपने घर के अलग-अलग हिस्से दिखाए और बताया कि अभी वहां सजावट और होम फर्निशिंग का कुछ काम बाकी है। नयंदीप रक्षित के साथ इस होम टूर में उनके घर की सादगी, आधुनिक सुविधाओं और पारंपरिक पसंद का मेल देखने को मिलता है। आइए जानते हैं, आम्रपाली दुबे के नए आशियाने में क्या-क्या खास है।

सफेद रंग और हल्के रंगों से सजा है घर

आम्रपाली के घर में दाखिल होते ही सबसे पहले इसकी हल्की रंगत ध्यान खींचती है। दीवारों पर सफेद रंग और फर्नीचर में क्रीम और दूसरे हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। घर की सजावट भी काफी सिंपल खी गई है, जिससे कमरे भरे-भरे या जरूरत से ज्यादा चमकदार नहीं लगते।

बड़े-बड़े खिड़कीनुमा शीशों से दिन की रोशनी अंदर आती है। इससे घर खुला और रोशन नजर आता है। यहां सजावट के लिए बहुत ज्यादा चीजें रखने के बजाय जरूरत और आराम को ध्यान में रखा गया है।

बालकनी से दिखता है मुंबई के समंदर का नजारा

आम्रपाली के घर की सबसे आकर्षक जगहों में से एक है इसकी बालकनी। लिविंग रूम से जुड़ी यह खुली जगह मुंबई के समुद्र तट का नजारा दिखाती है। यहां बैठने के लिए आरामदायक आउटडोर फर्नीचर रखा गया है, जबकि बाकी सजावट को सादा रखा गया है।

शूटिंग और काम की व्यस्तता के बीच ऐसी जगह पर कुछ समय बिताना किसी सुकून से कम नहीं। होम टूर में आम्रपाली ने बताया कि कॉफी पीते हुए इस नजारे का आनंद लेना उन्हें पसंद है। बालकनी का यह हिस्सा घर के बाकी आधुनिक इंटीरियर के साथ-साथ आराम करने के लिए एक अलग जगह भी देता है।

घर में पारंपरिक अंदाज वाला मंदिर

आम्रपाली के घर में जहां बाकी हिस्सों की सजावट आधुनिक है, वहीं पूजा के लिए बनाया गया मंदिर पारंपरिक शैली की झलक देता है। इसमें बारीक नक्काशी और हल्की रोशनी का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे अलग पहचान देता है। एक्ट्रेस अपने परिवार के साथ यहां पूजा-पाठ करती हैं।

किचन से लेकर बेडरूम तक, सादगी का ध्यान

घर के किचन और डाइनिंग एरिया में भी हल्के रंगों की थीम जारी रहती है। आधुनिक उपकरणों को कैबिनेट के साथ इस तरह रखा गया है कि जगह व्यवस्थित नजर आए। डाइनिंग एरिया में एक खास कंसोल भी दिखाई देता है, जो सजावट को अलग अंदाज देता है।

आम्रपाली के बेडरूम में भी हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि, घर की पहचान सिर्फ सफेद दीवारों और सादे फर्नीचर तक सीमित नहीं है। निजी यादों से जुड़ी चीजें, पुरस्कार और चुनिंदा सजावटी सामान इसे एक्ट्रेस की अपनी पसंद के मुताबिक खास बनाते हैं।

घर में मेकअप और कंटेंट बनाने के लिए बनेगी अलग जगह

आम्रपाली के नए अपार्टमेंट का एक हिस्सा अभी खाली है। एक्ट्रेस ने बताया कि वह इस जगह को मेकअप और कंटेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। इस तरह घर में आराम और परिवार के साथ समय बिताने के अलावा काम के लिए भी अलग जगह बनाने की योजना है।

किचन को सुंदर और व्यवस्थित रखने के लिए क्या करें?

घर का इंटीरियर अच्छा दिखे, इसके साथ-साथ किचन का व्यवस्थित होना भी जरूरी है। खासकर उन लोगों के लिए जो व्यस्त दिनचर्या के कारण पहले से खाने की तैयारी करके रखना पसंद करते हैं। सही स्टोरेज से किचन में सामान संभालना और रोजमर्रा के काम आसान हो सकते हैं।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में Nestasia की सह-संस्थापक और सीईओ अदिति मुरारका अग्रवाल ने बताया कि आजकल लोग ऐसे स्टोरेज विकल्प पसंद कर रहे हैं, जिनमें खाने को तैयार करके रखना, सुरक्षित ढंग से स्टोर करना और जरूरत पड़ने पर साथ ले जाना आसान हो।

उनका कहना है कि खाने की तैयारी पहले से करके रखने का चलन बढ़ने के साथ ऐसे डिब्बों और कंटेनरों की मांग भी बढ़ रही है, जो इस्तेमाल में सुविधाजनक हों और दिखने में भी अच्छे लगें।

अदिति के मुताबिक, किचन की अलमारियों और शेल्फ को व्यवस्थित रखने के लिए खूबसूरत डिजाइन वाले कांच के बर्तन, रंगीन ढक्कन और अच्छे डिजाइन के जार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इससे रोजमर्रा में काम आने वाली चीजें भी किचन की सजावट का हिस्सा बन सकती हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और संबंधित विशेषज्ञ से मिली जानकारी पर आधारित है।