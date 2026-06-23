Amrakhand Recipe: गर्मियों के समय बाजारों में मीठे और रसीले आमों की भरमार देखने को मिलती है, जो ज्यादातर लोगों को पसंद होते हैं। आम से कई तरह की डिशेज बनाई जाती हैं। अगर आप इससे कुछ अलग और खास बनाना चाहते हैं तो आम्रखंड रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसे बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ 3 चीजों की मदद से इसे आसानी से घर पर तैयार किया जा सकता है। महाराष्ट्र में कई लोग इसे पुरी के साथ खाना पसंद करते हैं। आप इसे लंच या डिनर में डेजर्ट के रूप में सर्व कर सकते हैं जो बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी खूब पसंद आएगा।

आम के फ्लेवर वाले श्रीखंड को आम्रखंड कहा जाता है। खासतौर पर महाराष्ट्र और गुजरात में इसे खूब खाया जाता है। दही और आम के गूदे से बनने वाला आम्रखंड स्वाद में बेहद क्रीमी और लाजवाब होता है। बाजार जैसा क्रीमी और स्वादिष्ट आम्रखंड खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं।

सामग्री

दही- 1 किलो

आम- 4 (लगभग 1 किलो)

चीनी- 6 चम्मच

बनाने का तरीका

सबसे पहले एक बर्तन के ऊपर छलनी रखें और उसके ऊपर मलमल का कपड़ा बिछा दें। अब इसमें दही डालें और हल्के हाथों से कपड़े की मदद से इसका अतिरिक्त पानी निकाल लें। इसके बाद दही को अच्छी तरह से बांधकर छलनी में रख दें और ऊपर से कोई भारी चीज रखें। इसे करीब 15 घंटे तक फ्रिज में रख दें, जिससे इसका पानी निकल जाएगा और दही गाढ़ा हो जाएगा।

अब पके हुए आम को छीलकर गूदा निकाल लें। इस गूदे को मिक्सर में डालकर स्मूद पेस्ट बना लें। इसके बाद पैन को गर्म करके इसमें आम का पेस्ट और चीनी डालें। इस मिक्चर को मध्यम आंच पर पकाना है। इसे करीब 15- 20 मिनट तक पकाएं और जब यह गाढ़ा हो जाए तो इसे बाउल में निकालकर ठंडा कर लें।

अब फ्रिज से हंग कर्ड निकालें और उसे छलनी से छानकर एक बाउल में निकाल लें। ऐसा करने से दही क्रीमी हो जाएगा। अब इसे अच्छे से करीब 3-4 मिनट तक फेंटना है ताकि यह स्मूद हो जाए। अब इसमें धीरे-धीरे पके हुए आम के पेस्ट को मिक्स करें। गार्निश करने के लिए आप इसमें ड्राई फ्रूट्स और कटे हुए आम के टुकड़े डाल सकते हैं। चाहें तो इसे फ्रिज में रखकर ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं।