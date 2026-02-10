आंवला बालों से लेकर आंखों के लिए फायदेमंद होता है। यह न केवल इम्यूनिटी बढ़ाता है बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसके फायदे जानते हुए भी लोग इसका सेवन कई बार नहीं कर पाते हैं वजह होती है इसका कसेला स्वाद। अगर आपको भी आंवला जूस का स्वाद खराब लगता है तो टेस्ट बेहतर करने के लिए आप उसमें कुछ हेल्दी चीजें मिला सकते हैं। इससे न केवल इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा बल्कि पौष्टिकता भी बढ़ जाएगी। आइए जानें आंवला जूस की 5 रेसिपी।

आंवला और पुदीना | Amla and Mint

इसे तैयार करना भी आसान है। इसे बनाने के लिए आपको आंवला, पुदीने के पत्ते, शहद या गुड़, पानी की आवश्यकता होगी।

रेसिपी- 1

इसे बनाने के लिए आंवला धोकर टुकड़ों में काटें। साथ में बीज भी निकाल दें। इसके बाद में ब्लेंडर में आंवला डालें। ताजे पुदीने के पत्ते भी डालें। साथ में जरूरत अनुसार पानी डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। फिर छान लें। इसमें गुड़ या शहद डालें।

नींबू के साथ आंवला जूस | Amla Juice with Lemon

नींबू और आंवला दोनों को मिलाकर भी आप जूस बना सकते हैं। इसके लिए आपको आंवला, नींबू का रस, गुड़ या शहद और पानी चाहिए।

रेसिपी-2

इसे तैयार करने के लिए आंवला को धोकर बारीक काट लें। फिर पानी के साथ ब्लेंडर में डालकर पीस लें। इसके बाद ब्लेंड करें और गिलास में छान लें। फिर नींबू का रस और गुड़ डालें। इसे ताजा ही पिएं।

अदरक और आंवला का रस | Ginger and Amla Juice

इसे तैयार करने के लिए आपको आंवला, अदरक, शहद और गुड़ और पानी चाहिए।

रेसिपी-3

यह जूस बनाने के लिए आंवला को अदरक के साथ बारीक काट लें। फिर पानी के साथ ब्लेंडर में डालकर पीस लें। अदरक के टुकड़ों और आंवले के छिलकों को छान लें। फिर इसमें शहद या गुड़ मिलाएं। जूस तैयार है।

केला और आंवला स्मूदी | Banana and Amla Smoothie

जूस के अलावा आप आंवले से स्मूदी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको आंवला, केला, पालक, शहद और पानी चाहिए।

रेसिपी-4

केले और मुट्ठी भर पालक को धोकर काटें। इन्हें ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें। पानी डालकर फिर से स्मूद होने तक ब्लेंड करें। छान लें और उसमें शहद मिलाएं।

क्लासिक आंवला जूस | Classic Amla Juice

इसे बनाने के लिए आपको आंवला, शहद या गुड़, पानी की जरूरत होगी।

रेसिपी-5

इसे तैयार करने के लिए आंवला को धोकर टुकड़ों में काट लें। साथ ही बीज निकाल दें। फिर पानी के साथ मिलाकर इसे ब्लेंड करें। इसे एक गिलास में छान लें और अपनी पसंद का मीठा मिलाएं।