आंवला सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है, यह तो ज्यादातर लोग जानते हैं। इसमें विटामिन सी समेत कई पोषक तत्व होते हैं। इसे डाइट में शामिल तो लोग करना चाहते हैं लेकिन इसे कच्चा खाना हर किसी को पसंद नहीं आता है।

वहीं बहुत सारे लोगों को इसका जूस भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में आप आंवले को कुछ दूसरी चीजों के साथ मिलाकर इसका स्वाद बदल सकते हैं। इसके साथ ही ये चीजें जूस की पौष्टिकता भी बढ़ाने का काम कर सकती हैं। इससे घरवाले इसे पीने में मुंह नहीं सिकोड़ेंगे। यहां जानिए आंवले का जूस बनाने के 5 आसान तरीके, जिन्हें आप अपनी पसंद के हिसाब से घर पर तैयार कर सकते हैं।

गाजर और आंवले का जूस | Carrot Amla Juice

आंवला और गाजर, दोनों में कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर आप आंवले के स्वाद को थोड़ा संतुलित करना चाहते हैं, तो इसके साथ गाजर मिलाकर जूस बना सकते हैं। गाजर का हल्का मीठा स्वाद आंवले की खटास को संतुलित करने में मदद कर सकता है। यह उन लोगों के लिए भी एक विकल्प है जो रोजाना एक ही तरह का जूस पीकर बोर हो जाते हैं।

इसे बनाने के लिए आपको 1 मध्यम आकार की गाजर, 1-2 आंवले, आधा से एक गिलास पानी, एक छोटा टुकड़ा अदरक की जरूरत होती। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले गाजर और आंवले को अच्छी तरह धो लें। गाजर को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर आंवले के बीज निकालकर उसे भी काट लें।

इसके बाद आपको करना यह है कि गाजर, आंवला और थोड़ा पानी मिक्सर में डालकर अच्छी तरह पीस लें। अगर आप अदरक का स्वाद पसंद करते हैं, तो ब्लेंड करते समय उसका छोटा टुकड़ा भी डाल सकते हैं। अगर आपको यह नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे छानकर ताजा पिएं।

सेब और आंवले का जूस | Apple Amla Juice

आंवले की खटास कम करने और जूस को ज्यादा पौष्टिक बनाने के लिए आप इसमें सेब भी मिला सकते हैं। सेब में प्राकृतिक मीठापन होता है। जो इस मिश्रण का स्वाद बदल सकता है। इस जूस को बनाने के लिए सबसे पहले 1 छोटा सेब, 1-2 आंवले, आधा गिलास पानी, एक चुटकी दालचीनी पाउडर की जरूरत होगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सेब और आंवले को अच्छी तरह धो लें।

सेब के बीज निकालकर छोटे टुकड़े कर लें। फिर आंवले को काटकर उसके बीज अलग कर दें। इसके बाद आपको करना यह है कि दोनों फलों को पानी के साथ मिक्सर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें। फिर तैयार मिश्रण को छान लें या फाइबर बनाए रखने के लिए बिना छाने भी पी सकते हैं, अगर बनावट आपको पसंद हो। स्वाद के लिए चाहें तो एक चुटकी दालचीनी पाउडर डालें। इसे ताजा तैयार करके पिएं।

अदरक वाला आंवला जूस | Ginger Amla Juice

अदरक न केवल चाय का स्वाद बढ़ाता है बल्कि शरीर में कई तरह से फायदा भी पहुंचा सकता है। ऐसे में आप चाय को छोड़कर आंवला में अदकर मिलाकर पीना शुरू कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखें जूस में अदरक की मात्रा अपने स्वाद के हिसाब से रखें, क्योंकि ज्यादा अदरक डालने से जूस का स्वाद तीखा हो सकता है।

इस जूस को बनाने के लिए आपको 2 मध्यम आकार के आंवले, अदरक का आधा इंच टुकड़ा, आधा से एक गिलास पानी और थोड़ा सा शहद चाहिए होगा। हालांकि आप शहद को स्किप भी कर सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले आंवले को धोकर काट लें और उसके बीज निकाल दें।

अदरक को भी छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर अब दोनों चीजों को पानी के साथ मिक्सर में डालकर पीस लें। मिश्रण को छानकर गिलास में निकाल लें। अगर खट्टापन ज्यादा लग रहा है, तो स्वाद के लिए थोड़ा शहद मिला सकते हैं।

पुदीने वाला आंवला जूस | Mint Amla Juice

आंवले के जूस में पुदीना मिलाने से उसका स्वाद और खुशबू बदल सकती है। जिन लोगों को सादा आंवला जूस ज्यादा खट्टा लगता है, वे इस रेसिपी को आजमा सकते हैं। इसे बनाने लिए 2 मध्यम आकार के आंवले, 6-8 ताजे पुदीने के पत्ते, आधा से एक गिलास पानी, एक चुटकी भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक चाहिए।

सबसे पहले आंवले और पुदीने के पत्तों को पानी से अच्छी तरह धो लें। आंवले को छोटे टुकड़ों में काटकर बीज निकाल दें। फिर आंवले, पुदीने के पत्तों और पानी को मिक्सर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें। तैयार मिश्रण को छान लें और इसमें भुना जीरा पाउडर व काला नमक मिला दें। जूस को ताजा ही पिएं।

क्लासिक आंवला जूस | Classic Amla Juice

बदलते मौसम में इम्युनिटी बढ़ाने के लिए अगर आप आंवले का स्वाद बहुत ज्यादा बदले बिना इसका जूस पीना चाहते हैं, तो यह आसान रेसिपी आजमा सकते हैं। इसमें नींबू या अदरक जैसी अतिरिक्त चीजें डालने की जरूरत नहीं है।

स्वाद के लिए थोड़ा भुना जीरा और काला नमक मिला सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको 2 मध्यम आकार के आंवले चाहिए। इसके अलावा आधा से एक गिलास पानी डाल सकते हैं। साथ में थोड़ा स्वाद बेहतर करने के लिए एक चुटकी भुना जीरा पाउडर, एक चुटकी काला नमक भी मिला सकते हैं।

इसे तैयार करना बेहद आसान है। सबसे पहले आंवले को अच्छी तरह धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें और बीज निकाल दें। अब आंवले के टुकड़ों को पानी के साथ मिक्सर में डालकर अच्छी तरह पीस लें। छान लें और नमक और जीरा पाउडर मिला दें।

डिस्क्लेमर: आंवले का जूस संतुलित आहार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह इम्युनिटी बढ़ाने या किसी बीमारी से बचाव की गारंटी नहीं देता। बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतुलित डाइट और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं। किसी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या की स्थिति में डॉक्टर की सलाह लें।