Cholesterol Control Diet: कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बेहद असरदार है ड्रैगन फ्रूट, जानिए 4 फायदे

Cholestrol Control Diet: ड्रैगन फ्रूट में पॉलीअनसेचुरेटेड फैट, ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड मौजूद होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है।

Dragon Fruit Benefits in Hindi: फाइबर से भरपूर ड्रैगन फ्रूट पाचन को दुरुस्त करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। PHOTO-FREEPIK

